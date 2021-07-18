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Привитый от коронавируса министр заболел COVID-19
18 июля 2021, 16:45 • 202 • Политика
Глава британского Минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом. Ранее он был привит от COVID-19.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что заболел коронавирусом. Первый тест оказался положительным, теперь он ожидает результатов ещё одного тестирования.
Ранее Саджид Джавид был привит от COVID-19. Сейчас, по словам министра, у него слабые симптомы заболевания, в этой связи он призывает:
"Пожалуйста, вакцинируйтесь, если вы ещё этого не сделали".
Стоит отметить, что сегодня во всех странах мира специалисты стали говорить о том, что вакцинация не защищает от коронавируса. Однако есть надежда, что прививка защитит от тяжёлого течения заболевания. Стоит добавить, что каждый организм реагирует на прививку по-своему.
В России и Великобритании применяют разные прививки от COVID-19. В России используют препараты, разработанные нашими специалистами.
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