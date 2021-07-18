Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "...
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Главная / Политика

Привитый от коронавируса министр заболел COVID-19

18 июля 2021, 16:45  •  202 • Политика
Глава британского Минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом. Ранее он был привит от COVID-19.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что заболел коронавирусом. Первый тест оказался положительным, теперь он ожидает результатов ещё одного тестирования.
Ранее Саджид Джавид был привит от COVID-19. Сейчас, по словам министра, у него слабые симптомы заболевания, в этой связи он призывает:
"Пожалуйста, вакцинируйтесь, если вы ещё этого не сделали".
Стоит отметить, что сегодня во всех странах мира специалисты стали говорить о том, что вакцинация не защищает от коронавируса. Однако есть надежда, что прививка защитит от тяжёлого течения заболевания. Стоит добавить, что каждый организм реагирует на прививку по-своему.
В России и Великобритании применяют разные прививки от COVID-19. В России используют препараты, разработанные нашими специалистами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






202
Источник
Похожие новости
18 июля 2021, 04:50
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
18 июля 2021, 14:00
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
18 июля 2021, 01:10
"Русские нужны нам больше": Немцы раскритиковали Байдена за нападки на "СП-2"
18 июля 2021, 03:00
Путин указом сменил замминистра внутренних дел РФ
17 июля 2021, 21:30
Байден назвал единственный источник опасности из-за COVID
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
13 июля 2021, 18:25
"Бежит, орёт, что с таким делать?": Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинцы
16 июля 2021, 08:45
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
17 июля 2021, 00:25
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.