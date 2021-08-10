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Привитым вход запрещён: Кафе в Австрии устроило демарш

10 августа 2021, 23:00  •  90 • В мире
Кафе в Австрии устроило демарш. Оно стало обслуживать лишь определённую категорию посетителей. Владельцы открыто заявили, что привитым вход запрещён.
Радиостанция ORF Salzburg, вещающая в федеральной земле Зальцбург, рассказала о кафе, где перестали обслуживать вакцинированных посетителей.
Австрийское кафе, которое устроило демарш, находится при магазине здорового питания. Его оператор выбрала "своеобразный путь", отмечают сотрудники радиостанции. Привитым вход запрещён, кофе и пирожные имеют право заказать только антипрививочники.
На этот ход отреагировал бургомистр общины Штробль-ам-Вольфгангзе, где расположено кафе, Йозеф Вайкингер. Он напомнил, что подобная избирательность допустима по закону, но данное кафе лучше не посещать.
"Можно только посмеяться над этим, сделать выводы и призвать посетителей не ходить туда. Потому что это не соответствует нашей линии", - произнёс он.
Оператор кафе комментировать ситуацию отказалась. Радиостанции ситуацию разъяснила профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер, которая считает, что из-за пандемии COVID-19 и её последствий разделяется общество.

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