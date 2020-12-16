Привитые с одной целью: как стартовала вакцинация от COVID в регионах

Калининградская область приняла решение о введении новогоднего локдауна из-за высокой загруженности медицинских центров . Однако в других регионах пока склоняются к полумерам, чтобы не навредить малому и среднему бизнесу, отметили опрошенные «Известиями» политики, комментируя заседание совета правительства по коронавирусу. На встрече глава Минздрава Михаил Мурашко доложил о начале вакцинации по всей стране . На данный момент прививку сделали чуть меньше 30 тыс. россиян. В декабре регионы получат 480 тыс. доз, а также 2,8 млрд рублей на бесплатные лекарства для ковидных пациентов.

Иммунный ответ

Сейчас вакцинация от COVID стартовала во всех уголках России, сообщил глава Минздрава. На местах работает около 90 специализированных учреждений, которые принимают оптовые партии для последующего распределения в регионах . 28,5 тыс. россиян уже поставили прививки.

— Общее количество медицинских организаций, которые на сегодняшний день задействованы в проведении вакцинации и готовы к этому, — 1229, — добавил Михаил Мурашко на заседании совета правительства по коронавирусу.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Ведомство уже составило план поставок вакцины на ближайшие три месяца. Самое главное сейчас — его реализация без сбоев, отметил премьер. Производители должны каждую неделю сообщать Минздраву, сколько препарата у них есть в наличии. Исходя из этих данных, в зависимости от потребностей лекарства будут распределять по регионам . Уже в этом месяце субъекты получат 480 тыс. доз.

На совещании обсудили также и проблемы инфицированных. Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для ковидных пациентов, лечащихся на дому. На это местные власти дополнительно получат почти 2,8 млрд рублей .

Помимо поддержки больных коронавирусом, нельзя забывать и о помощи инвалидам, которым требуется постоянная забота, отметил премьер.

— Правительством принято решение расширить перечень специализированных продуктов лечебного питания, в которых нуждаются дети с редкими заболеваниями . На следующий год он дополнен 11 новыми продуктами и теперь будет включать 86 наименований. Эти продукты закупаются за счет средств федерального бюджета. А ребенку-инвалиду будут выдаваться бесплатно по рецепту, который выписывает лечащий врач, — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ранее «Известия» писали, что общественные организации просят не только расширить этот список, но и обеспечить паллиативных больных лечебным питанием пожизненно . Сейчас после наступления совершеннолетия они утрачивают это право. Однако, по словам родственников и врачей, специализированная еда так же важна, как и лекарства, ведь такие люди не могут питаться обычными продуктами. Семьи тратят в месяц на одного больного несколько пенсий по инвалидности и вынуждены обращаться за помощью к благотворительным фондам и некоммерческим организациям.

По спискам

Неожиданное решение Калининградской области ввести локдаун в новогодние праздники многих огорчило. Однако,как пояснил «Известиям» депутат Госдумы от региона Евгений Федоров, у местных властей просто не было другого выхода, ведь система здравоохранения находится в критическом состоянии . При этом субъект не закрывается для посещений, ограничивается лишь работа почти всех заведений, отметил он.

— Есть серьезная загрузка медицинских центров. Вакцинация запущена. На сегодняшний день в области работают два прививочных пункта. Сам губернатор публично одним из первых в России сделал укол, — заявил политик.

Правительство Мурманской области решило лишь остановить бронирование новогодних туров с 15 декабря. Это сделано для того, чтобы предотвратить вспышку коронавируса после праздников . Ведь после ужесточения и запрета на массовые и развлекательные мероприятия в соседних регионах можно ожидать наплыва туристов, отметила сенатор от области, зампред комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. Однако полный локдаун в субъекте не ожидается .

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Сейчас свободный коечный фонд составляет порядка 25%. Губернатор региона Андрей Чибис вместе с профильным министром непосредственно контролируют ситуацию в области , выезжая в муниципалитеты и больницы. К примеру, в Кандалакше сейчас разворачивают дополнительные ковидные койки, выделен дополнительный транспорт, организовывают горячие обеды для медработников, — поделилась политик с «Известиями».

В Мурманской области вакцинировали не только врачей и учителей, но и моряков фрегата «Адмирал флота Касатонов», готовящегося к дальнему походу. Это позволит предотвратить вспышку на корабле.

Между тем расположенная южнее Ленинградская область весьма успешно реализовала систему «светофор», при которой районы делятся по динамике распространения коронавируса, а ограничения вводятся в зависимости от уровня опасности . В этом ключе губернатор продолжает мониторить ситуацию с пандемией, сообщил «Известиям» сенатор от субъекта Сергей Перминов.

— Ситуация управляемая, поэтому и никаких жестких локдаунов, насколько мне известно, вводить не планируется. Процесс вакцинации от COVID-19 только начинается . В рамках поставляемых квот в первую очередь будут приглашены те, кто взаимодействует с больными и работает в «красных зонах». Также в эту группу попадают сотрудники общественных и образовательный учреждений — учителя, работники школ, служб социальной помощи и занятости. По мере поступления вакцины в регион перечень категорий только будет расширяться, — уверен член Совфеда.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

От распространения иммунитета среди населения будет во многом зависеть политика местных властей, считает сенатор от Курской области, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

— Вакцинация началась, на нее очень высокая надежда. Я очень надеюсь, что настроение людей к Новому году улучшится. Пока только прививаются группы риска — те, кто работает с больными. Ажиотажа среди жителей нет, всё идет организованно, — сказал он «Известиям».

«Известия» направили запросы в ряд профильных региональных ведомств.