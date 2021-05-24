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«Привиты полностью более 10 млн человек»: в Роспотребнадзоре назвали число вакцинированных от COVID-19
24 мая 2021, 14:40 • 67 • В России
В России в общей сложности сделано 25 млн прививок от коронавирусной инфекции, более 10 млн человек полностью прошли процедуру вакцинации, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь людям, которым поставили диагноз «коронавирус». В свою очередь, РФПИ сообщило запуске производства отечественной вакцины «Спутник V» в Индии.
РИА Новости © Владимир Песня
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить не менее 50 млрд рублей на медицинскую отрасль, в том числе на помощь людям с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в перечне поручений по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме.
Глава кабмина выступал с отчётом в Госдуме 12 мая. Говоря о ситуации с COVID-19, он указывал, что 2021 год «должен стать переломным» в борьбе с инфекцией. Кроме того, Мишустин рассказал о начале работ по созданию мощного санитарного щита.
«Спутник V» в Индии
В Индии на мощностях фармацевтической компании Panacea Biotec в городе Бадди начали производство российской вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство «Спутник V» начнётся летом текущего года. Предприятия компании соответствуют стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ», — говорится в сообщении.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, запуск производства поможет Индии успешнее бороться с пандемией COVID-19 и преодолеть острую фазу распространения инфекции.
Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин назвал большим событием начало производства вакцины «Спутник V» в Индии. «Благодаря объединению усилий с РФПИ мы рассчитываем вернуться к нормальной жизни в Индии и оказать помощь в этом жителям других стран», — заявил он.
Статистика COVID-19 в России
За последние сутки в России выявили 8406 новых случаев коронавируса. Были выписаны 6450 пациентов, 319 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.
Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 5 009 911. Выздоровели 4 624 212 человек, скончался 118 801.
Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2487), Санкт-Петербурге (851) и Московской области (766).
При этом в России полностью процесс вакцинации прошли более 10 млн человек, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням.
В то же время директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов рекомендовал привиться перед эпидемическим сезоном гриппа и ОРВИ, который начнётся осенью, не только от этих инфекций, но и от COVID-19.
«Я и мои коллеги рекомендуем сделать прививку от гриппа, а также тем, кто не привит, вакцинироваться от пневмококковой инфекции, поскольку одно из осложнений при гриппозной инфекции — это пневмония, вызванная в том числе пневмококком. Сегодня наиболее актуален вопрос о широком охвате вакцинацией против COVID-19. Поэтому призываю россиян привиться сейчас против этой инфекции», — цитирует его газета «Известия».
Врач также привёл статистику, согласно которой пациенты, заболевшие одновременно коронавирусом и гриппом, умирали более чем в два раза чаще.
«Течение заболевания разное. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций COVID — грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще», — пояснил Лиознов.
В свою очередь, главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала в эфире «Россия 1», что у некоторых пациентов клинические проявления коронавируса могут наблюдаться в течение года.
«Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведёт к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретёт качество, к которому мы можем оказаться не готовы», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».
COVID-19 в мире
Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано около 1,65 млрд прививок от коронавируса. При этом общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии почти достигло 167,1 млн. Россия по этому показателю занимает шестое место в мире, уступая Турции (5,18 млн), Франции (5,9 млн), Бразилии (16 млн), Индии (26,7 млн) и США (33,1 млн).
От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 3,46 млн человек. Наибольшее число жертв — в США (589,8 тыс.), Бразилии (449 тыс.) и Индии (303,7 тыс.).
Между тем в Германии подсчитали ущерб от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, пишет Die Welt. По словам главы кёльнского института немецкой экономики Михаэля Хутера, на данный момент потери составляют почти €300 млрд.
В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на «доклад разведывательного сообщества США» сообщает, что трое учёных из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года, у них якобы были схожие с COVID-19 симптомы.
При этом в Министерстве иностранных дел КНР опровергли информацию WSJ о болезни сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что США продолжают раскручивать теорию о лабораторной утечке инфекции.
В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 40-страничный доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай, целью которой было установить источник происхождения коронавирусной инфекции. В документе назвали «крайне маловероятным» лабораторное происхождение коронавируса.
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