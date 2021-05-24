«Привиты полностью более 10 млн человек»: в Роспотребнадзоре назвали число вакцинированных от COVID-19 

В России в общей сложности сделано 25 млн прививок от коронавирусной инфекции, более 10 млн человек полностью прошли процедуру вакцинации, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь людям, которым поставили диагноз «коронавирус». В свою очередь, РФПИ сообщило запуске производства отечественной вакцины «Спутник V» в Индии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить не менее 50 млрд рублей на медицинскую отрасль, в том числе на помощь людям с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в перечне поручений по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме.

«Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей — на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Глава кабмина выступал с отчётом в Госдуме 12 мая. Говоря о ситуации с COVID-19, он указывал, что 2021 год «должен стать переломным» в борьбе с инфекцией. Кроме того, Мишустин рассказал о начале работ по созданию мощного санитарного щита.

«Спутник V» в Индии

В Индии на мощностях фармацевтической компании Panacea Biotec в городе Бадди начали производство российской вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство «Спутник V» начнётся летом текущего года. Предприятия компании соответствуют стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, запуск производства поможет Индии успешнее бороться с пандемией COVID-19 и преодолеть острую фазу распространения инфекции.

Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин назвал большим событием начало производства вакцины «Спутник V» в Индии. «Благодаря объединению усилий с РФПИ мы рассчитываем вернуться к нормальной жизни в Индии и оказать помощь в этом жителям других стран», — заявил он.

Статистика COVID-19 в России

За последние сутки в России выявили 8406 новых случаев коронавируса. Были выписаны 6450 пациентов, 319 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 5 009 911. Выздоровели 4 624 212 человек, скончался 118 801.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2487), Санкт-Петербурге (851) и Московской области (766).

При этом в России полностью процесс вакцинации прошли более 10 млн человек, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням.

«Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн», — сказал он.

В то же время директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов рекомендовал привиться перед эпидемическим сезоном гриппа и ОРВИ, который начнётся осенью, не только от этих инфекций, но и от COVID-19.

«Я и мои коллеги рекомендуем сделать прививку от гриппа, а также тем, кто не привит, вакцинироваться от пневмококковой инфекции, поскольку одно из осложнений при гриппозной инфекции — это пневмония, вызванная в том числе пневмококком. Сегодня наиболее актуален вопрос о широком охвате вакцинацией против COVID-19. Поэтому призываю россиян привиться сейчас против этой инфекции», — цитирует его газета «Известия».

РИА Новости

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Врач также привёл статистику, согласно которой пациенты, заболевшие одновременно коронавирусом и гриппом, умирали более чем в два раза чаще.

«Течение заболевания разное. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций COVID — грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще», — пояснил Лиознов.

В свою очередь, главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала в эфире «Россия 1», что у некоторых пациентов клинические проявления коронавируса могут наблюдаться в течение года.

«Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведёт к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретёт качество, к которому мы можем оказаться не готовы», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

COVID-19 в мире

Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано около 1,65 млрд прививок от коронавируса. При этом общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии почти достигло 167,1 млн. Россия по этому показателю занимает шестое место в мире, уступая Турции (5,18 млн), Франции (5,9 млн), Бразилии (16 млн), Индии (26,7 млн) и США (33,1 млн).

От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 3,46 млн человек. Наибольшее число жертв — в США (589,8 тыс.), Бразилии (449 тыс.) и Индии (303,7 тыс.).

Между тем в Германии подсчитали ущерб от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, пишет Die Welt. По словам главы кёльнского института немецкой экономики Михаэля Хутера, на данный момент потери составляют почти €300 млрд.

Международная группа экспертов во время поездки в Ухань

Reuters

© Thomas Peter

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на «доклад разведывательного сообщества США» сообщает, что трое учёных из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года, у них якобы были схожие с COVID-19 симптомы.

При этом в Министерстве иностранных дел КНР опровергли информацию WSJ о болезни сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что США продолжают раскручивать теорию о лабораторной утечке инфекции.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 40-страничный доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай, целью которой было установить источник происхождения коронавирусной инфекции. В документе назвали «крайне маловероятным» лабораторное происхождение коронавируса.