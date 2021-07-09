«Привитой человек вирус не распространяет»: в Роспотребнадзоре опровергли риск заразиться COVID-19 от вакцинированных

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после прививки от COVID-19 человек не способен распространять вирус. Вместе с тем она отметила, что есть «исключительные случаи». Попова также обратила внимание, что наиболее уязвимой для вируса категорией граждан стали россияне в возрасте от 18 до 49 лет, которые активно поддерживают социальные контакты. Между тем в Минздраве рассказали, что первый компонент вакцины в России получили более 30 млн граждан.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о вероятности заразиться коронавирусом от вакцинированного человека.

«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть. Но это отдельная совсем история», — уточнила она.

В интервью телеканалу «Россия 24» она также заявила, что самой уязвимой для коронавируса группой населения становятся люди в возрасте от 18 до 49 лет.

По её словам, весь «набор инструментов» для воздействия на ситуацию известен. Попова уточнила, что задачей является разрыв контактов среди людей в указанном возрастном диапазоне.

«Это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются во внерабочее время», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора привела данные, согласно которым почти половина людей заражаются в кругу семьи или друзей.

«Сегодняшние правила позволяют избежать такого заражения. Главное, их сегодня соблюдать. И конечно, те меры, которые предпринимаются, они должны быть очень правильно воспринимаемыми, потому что они направлены на защиту здоровья», — добавила Попова.

Напомним, что за предшествующие сутки в России выявлено 25 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 832 человека, 726 скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Лидерами по приросту новых случаев COVID-19 стали Москва (6643), Санкт-Петербург (2545) и Московская область (1951).

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что к настоящему времени количество вакцинированных первым компонентом россиян приближается к 30 млн.

Он отметил, что особенное внимание уделяется лицам старше 60 лет, которые относятся к наиболее уязвимой категории граждан. Вместе с тем, сказал министр, текущая обстановка демонстрирует, что заболевают и более молодые.

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«Последний подъём заболеваемости показывает, что и представители более молодой части населения активно заболевают, поскольку ведут более социально активный образ жизни», — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, объём вакцинации в России за предшествующую неделю вырос в 1,8 раза.

«Регионами, которые стали лидерами по охвату населения вакцинацией, являются Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тыва, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ», — рассказал министр.

Самый большой прирост вакцинированных по стране дают Москва, Брянская область, Краснодарский край, Липецкая область, Адыгея, Башкортостан, Смоленская и Тверская области. По словам Мурашко, «система здравоохранения активно отрабатывает такие потоки».

Вместе с тем глава Минздрава рассказал, что ряду регионов необходимо нарастить темп вакцинации. В этой связи он упомянул Владимирскую область, Кабардино-Балкарию и Дагестан.

Эффективность препарата «МИР-19»

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали об особенностях препарата от коронавируса под названием «МИР-19».

Напомним, разрешение на первую фазу клинических испытаний средства было выдано в декабре 2020 года. В апреле стартовала вторая фаза испытаний, окончание которой запланировано на август.

В ФМБА отметили, что речь идёт об этиотропном препарате, который представляет собой «антидот против вируса».

«Состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид — носитель. Препарат с помощью активного компонента — малых интерферирующих РНК (миРНК) специфично разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению)», — рассказали в агентстве.

Этот эффект позволяет снизить концентрацию вируса в 10 тыс. раз, рассказали в ФМБА. При этом препарат не влияет на геном человека, поскольку при его разработке были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека.

«Выраженное противовирусное действие препарата, подтверждённое в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека — в первые двое-трое суток, в так называемой вирусной фазе», — отметили в ФМБА.