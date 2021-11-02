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Привит, проходи: какие преференции готовят для вакцинированных россиян

02 ноября 2021, 01:50  •  43 • Политика
Правительство определит список мест и мероприятий, которые можно будет посещать вакцинированным гражданам в условиях действующих ограничений. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Принятое ранее решение ввести нерабочие дни снизило число ковидных пациентов под наблюдением, однако для наступления переломного момента в борьбе с пандемией потребуется не меньше недели. Опрошенные «Известиями» политики уверены, что распространение «чистых» от коронавируса зон действительно может увеличить темпы вакцинации. Однако, помимо этого, требуется также усилить контроль за распространением в стране фейковых сертификатов.

«Второе дыхание»

Ситуация с распространением инфекции в России остается очень сложной, признал Михаил Мишустин на координационном совете. Немного облегчить эпидобстановку всё же удалось благодаря введению нерабочих дней — эта мера, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, уменьшила число пациентов, находящихся под наблюдением, и фактически дала второе дыхание регионам.
Однако не всё так просто. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели. Сейчас заболеваемость растет в 78 субъектах, а снизилась пока только в двух — в Калмыкии и Карелии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
При этом введение нерабочих дней не означает замедления работы системы здравоохранения.
— Главное в эти выходные дни — не откладывать визит к врачу. Если почувствовали себя плохо, врача нужно вызвать сейчас. Любая задержка в оказании медицинской помощи будет чревата осложнениями, — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.
Оперативно оценивать ситуацию позволяет массовое тестирование. За более широкое распространение проверок ранее уже выступали и президент, и премьер. Однако в некоторых регионах результаты исследования, по данным Роспотребнадзора, по-прежнему приходится ждать слишком долго. На задержки чаще всего жалуются в Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях.
Чтобы сподвигнуть еще больше людей вакцинироваться, в правительстве готовят новые меры. Например, сделавшим прививку позволят посещать различные мероприятия даже в условиях ограничений. Соответствующий перечень подготовят в правительстве, отметил Михаил Мишустин.
— Если мы вместе будем соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, то сможем остановить рост числа заболевших, — заявил в обращении к россиянам глава кабмина.
Для оказания помощи населению правительство выделит дополнительные средства. Например, на бесплатные лекарства для граждан, лечащихся от коронавируса дома, направят 11 млрд рублей. Это позволит закупить препараты для 2 млн человек, заявил премьер. Чтобы не было проблем с нехваткой кислорода в больницах, на его закупку выделят 5 млрд, а производители получат около 500 млн рублей на закупку нового оборудования. Это, по словам Михаила Мишустина, позволит обеспечить бесперебойное производство и увеличить поставки в медучреждения. При этом Минздрав должен ускорить работу с властями на местах, чтобы быстро восполнить нехватку кислорода в больницах, отметил премьер. Одновременно с этим Минпромторг продолжит мониторить потребности регионов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
— Важно, чтобы во всех субъектах РФ соблюдались рекомендации санитарных врачей и граждане ответственно подходили к своему здоровью. Такие дополнительные выходные — это в первую очередь возможность позаботиться о себе и своих близких, избежать риска заразиться, — напомнил председатель правительства.

Вход разрешен

Распространение COVID-free-зон, куда можно попасть только при подтверждении своего «чистого» статуса, может увеличить число вакцинированных, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Опыт QR-кодов, по его мнению, действительно возымел успех. Однако пока эта система не защищена от мошенников: есть спрос и предложение на поддельные сертификаты о прививке.
— Очень нужна разъяснительная работа. Некоторые люди не могут объяснить, почему они не хотят сделать прививку. Просто — не хотят и все. Поэтому надо объяснять, — считает парламентарий.
Решение сделать прививку, по его мнению, должно быть осознанным. Для повышения темпов антиковидной кампании можно поощрять население за правильный выбор и улучшать систему контроля за фейковыми сертификатами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
С этим согласен и глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Принуждение к вакцинации может иметь обратный эффект, отметил он в беседе с «Известиями». Пока у части граждан сохраняется скептицизм по отношению к антиковидным препаратам, и немаловажную роль здесь играет пропаганда так называемых антиваксеров. Поэтому выход — объяснять гражданам необходимость прививки не только для своего здоровья, но и для защиты близких, уверен депутат.
Что же касается поощрений — например, лотерей и розыгрышей, они действительно вызывают интерес у населения. Однако не у всех регионов есть средства на такие программы. Прежде всего люди должны понимать, что для победы над пандемией необходим коллективный иммунитет — а он появится, когда все либо переболеют, либо вакцинируются. Однако течение болезни может иметь летальный исход, напомнил депутат.
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