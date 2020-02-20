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Привезли шины и выкопали рвы: Тернопольцы выступили против эвакуированных из Китая украинцев
20 февраля 2020, 13:54 • 59 • В мире
Жители Тернопольской области категорически против размещения в их регионе эвакуированных из Китая. Чтобы не пропустить сограждан, на дорогах выстроили баррикады: привезли шины, выкопали рвы.
Непростая ситуация сложилась в сёлах Микулинцы и Конопковка на Тернопольщине. Наблюдающим за протестами журналистам портала "Сегодня.ua" жители этих населённых пунктов пообещали: будем стоять до последнего.
Ранее стало известно, что в санатории "Медоборы", расположенном в Тернопольской области, планируется разместить граждан Украины, которых эвакуируют из Китая, где свирепствует коронавирус. Местные жители уверяют: "Медоборы" не предназначены для карантина сотни людей, там просто нет условий.
Директор санатория Василий Мартынюк пояснил, что "Медоборы" не окончательный вариант размещения людей. Он всего лишь значится в списке возможных мест для организации карантина. Мартынюк добавил: если сотрудники и местные жители не согласятся на приезд эвакуированных, то и он выступит против.
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