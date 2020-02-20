Привезли шины и выкопали рвы: Тернопольцы выступили против эвакуированных из Китая украинцев

Непростая ситуация сложилась в сёлах Микулинцы и Конопковка на Тернопольщине. Наблюдающим за протестами журналистам портала "Сегодня.ua" жители этих населённых пунктов пообещали: будем стоять до последнего.

Ранее стало известно, что в санатории "Медоборы", расположенном в Тернопольской области, планируется разместить граждан Украины, которых эвакуируют из Китая, где свирепствует коронавирус. Местные жители уверяют: "Медоборы" не предназначены для карантина сотни людей, там просто нет условий.

Директор санатория Василий Мартынюк пояснил, что "Медоборы" не окончательный вариант размещения людей. Он всего лишь значится в списке возможных мест для организации карантина. Мартынюк добавил: если сотрудники и местные жители не согласятся на приезд эвакуированных, то и он выступит против.