Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился...
"Прекрасно демонстрирует политику двойных стандартов": Эксперт о "...
В США назвали 5 подводных лодок, способных завершить историю человечества
Современные профсоюзы: борцы за права трудящихся или наймиты капитала
Главная / В мире

Привезли шины и выкопали рвы: Тернопольцы выступили против эвакуированных из Китая украинцев

20 февраля 2020, 13:54  •  59 • В мире
Жители Тернопольской области категорически против размещения в их регионе эвакуированных из Китая. Чтобы не пропустить сограждан, на дорогах выстроили баррикады: привезли шины, выкопали рвы.
Непростая ситуация сложилась в сёлах Микулинцы и Конопковка на Тернопольщине. Наблюдающим за протестами журналистам портала "Сегодня.ua" жители этих населённых пунктов пообещали: будем стоять до последнего.
Ранее стало известно, что в санатории "Медоборы", расположенном в Тернопольской области, планируется разместить граждан Украины, которых эвакуируют из Китая, где свирепствует коронавирус. Местные жители уверяют: "Медоборы" не предназначены для карантина сотни людей, там просто нет условий.
Директор санатория Василий Мартынюк пояснил, что "Медоборы" не окончательный вариант размещения людей. Он всего лишь значится в списке возможных мест для организации карантина. Мартынюк добавил: если сотрудники и местные жители не согласятся на приезд эвакуированных, то и он выступит против.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 21:39
"Готовы поддержать в любом начинании": Украина решила вмешаться в споры России и Белоруссии о нефти
19 февраля 2020, 18:09
«Считаем незаконными»: в Кремле прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
19 февраля 2020, 21:39
Прямо во время операции: Удалявшие опухоль врачи попросили пациентку... сыграть на скрипке
19 февраля 2020, 18:09
«Это худший вариант»: в Кремле прокомментировали возможную военную операцию Турции в Идлибе
20 февраля 2020, 13:54
"Буржуазия в шубках": Военкор рассказал, кто и как готовился истреблять людей на Майдане
19 февраля 2020, 21:24
«Разменная монета»: какую роль может сыграть брексит в дальнейшей судьбе Джулиана Ассанжа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2020, 17:39
Донбасс накануне больших перемен
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака
16 февраля 2020, 19:39
Захарова считает, что конференция в Мюнхене перешла от русофобского крена к антикитайскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.