Приветствие - и в игру: Президенты России и Белоруссии сразятся на льду

Владимир Путин и Александр Лукашенко возглавили свои хоккейные команды, чтобы сойтись в ледовом сражении.

После успешных переговоров, которые продлились около трёх часов, президенты России и Белоруссии сошлись в битве на льду. Хоккейный матч с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в ледовом дворце детско-юношеской школы "Манеж" в Стрельне.

Глава государства Владимир Путин вышел на лед по традиции под номером 11, его визави - под номером 1.

Вместе с политиками играют мастера хоккея. На игру были приглашены легенды советского хоккея Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский. Ещё до игры им вручили государственные награды.