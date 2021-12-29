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Приветствие - и в игру: Президенты России и Белоруссии сразятся на льду
29 декабря 2021, 20:05 • 149 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко возглавили свои хоккейные команды, чтобы сойтись в ледовом сражении.
После успешных переговоров, которые продлились около трёх часов, президенты России и Белоруссии сошлись в битве на льду. Хоккейный матч с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в ледовом дворце детско-юношеской школы "Манеж" в Стрельне.
Глава государства Владимир Путин вышел на лед по традиции под номером 11, его визави - под номером 1.
Вместе с политиками играют мастера хоккея. На игру были приглашены легенды советского хоккея Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский. Ещё до игры им вручили государственные награды.
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