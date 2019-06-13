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Привет, Зеля! Наступление ВСУ - сигнал Зеленскому, не контролирующему свою армию - военкор Коц

13 июня 2019, 00:24  •  60 • Политика
В ВСУ заявили о занятых позициях "в 100 метрах от Донецка". Фактически объявлена новая фаза силовой операции. Если информация, действительно, верна, это сигнал Зеленскому, который не контролирует собственную армию, говорит военкор Коц. Пример таких сигналов уже был, когда военные панибратски обратились к президенту: "Привет, Зеля!"
Военным якобы удалось занять новые позиции в Марьинке, от которой до самого Донецка осталось "буквально сотня метров". Об этом рассказал в эфире "Армии FM" пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий, по словам которого, план продвижения "разрабатывался командованием бригады".
Спланировали, разработали всё до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения (Марьинки), оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения, - заявил Ильницкий.
Ещё месяц назад уже поступали сообщения о том, что разведчики этой бригады "заняли серую зону в сторону Донецка", оборудовав там наблюдательные пункты.
Комментируя заявление Ильницкого, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в беседе с Царьградом напомнил, что позиции в Марьинке ВСУ заняли давно, так что сказанное может быть и дезинформацией. С другой стороны, есть вероятность, что украинские военные "продвинулись в самом посёлке куда-то ещё, ближе к границе Донецкой народной республики".
"Я не знаю, насколько это правда, потому что украинские военные уже были ранее замечены в дезинформации. Но если это так, то это продолжение пути силового решения проблемы в Донбассе, несмотря на все декларации президента Зеленского о том, что силы должны быть разведены, в том числе в Станице Луганской. О том, что должны соблюдать режим прекращения огня. Мы видим, что военные не слушают своего верховного главнокомандующего, грубо нарушая Минские договорённости, занимая так называемую серую зону, которая должна быть, по Минским соглашениям, демилитаризованной, в ней не должно быть ни военных, ни каких-то вооружений", - сказал военкор Коц.
В последние дни мы наблюдали в Сети видеоролики с военными в зоне операции объединённых сил, где пара "героев украинских" - ВСУ - стреляют из 82-миллиметровых миномётов, передавая привет Зеленскому, напомнил Коц. Фактически, они панибратски говорят: "Привет, Зеля!"
"Это отношение военных к своему Верховному главнокомандующему. То есть реально поддержки силовиков у Зеленского просто нет", - резюмировал Коц.

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