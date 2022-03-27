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Привет от Эрдогана: Азербайджан открывает второй фронт?
27 марта 2022, 12:00 • 425 • Политика
Проверить Россию на крепость, кажется, решили ещё одни "товарищи" по постсоветскому пространству: Азербайджан вновь заявил свои территориальные претензии в Нагорном Карабахе, Армения срочно просит вмешаться, а Россия в очередной раз пытается решить вопрос мирным путём. Азербайджанские войска, нарушив договорённости двухлетней давности, заняли деревню Парух и попытались занять стратегически важную высоту в этом районе. При этом бакинские власти разводят руками и делают вид, что ничего не происходит, а инфоцентр Нагорного Карабаха прямо заявляет: ситуация серьёзней некуда, в зоне конфликта объявлено военное положение, а по факту потерь обеих сторон поступают весьма противоречивые сведения.
Так или иначе, ещё один конфликт, на этот раз в Закавказье, мало того что России совсем не нужен, так ещё и вызывает массу вопросов, один из которых лежит в плоскости заключённого трёхстороннего соглашения между Ереваном, Баку и Москвой в качестве примиряющей стороны. Царьград разбирался, для чего Азербайджан снова расковырял старую рану, при чём тут Украина и зачем именно сейчас.
Смена настроений
22 февраля в Москве президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин поставили свои подписи под декларацией о сотрудничестве Азербайджана и России, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений двух стран. Буквально спустя месяц документ, регламентирующий сотрудничество между нашими странами, Баку, судя по всему, попытался использовать как некую индульгенцию. Как говорится, перестраховались – и вперёд.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поставили подписи под декларацией о сотрудничестве Азербайджана и России. Фото: kremlin.ru
Осмелев и нарушив трёхсторонне соглашение от 2020 года, Азербайджан пытается выкрутить ситуацию в свою пользу. Его Минобороны уже выступило с опровержением вторжения. Заявление носит назидательный тон, в него азербайджанские военные даже умудрились ввинтить мини-лекцию по лингвистике, хотя совершенно очевидно, что детали орфоэпии названия села – Фарух или Парух – это последнее, что должно интересовать их сейчас.
– говорится в официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана.
Баку называет своё продвижение вглубь Карабаха "передислокацией", действия армии Армении – "диверсией", позицию российского Министерства обороны – "противоречащей трёхстороннему соглашению", и требует вывода армянских войск и миротворческого контингента из зоны конфликта. Означает это одно – Баку принимает участие в подковёрных играх, инициаторы которых слишком очевидны.
Вероятно, Азербайджанская сторона играет в дезинформацию, ведь в МИД Армении однозначно заявили, что противники нарушили линию соприкосновения, продвинулись вглубь Карабаха и даже отключали газопровод для местных жителей. Глава Республики Арцах (так называется Нагорный Карабах в Армении) выступил с однозначным заявлением, низводящим пресс-релиз бакинского Минобороны до весьма сомнительной агитки.
– сказано в сообщении Главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах.
Сейчас на территории республики запрещены всяческие собрания, забастовки и другие массовые мероприятия. Организациям, агитирующим против обороноспособности и безопасности, приостановили работу. Надо полагать, что объявление военного положения – серьёзный шаг, на который вряд ли можно пойти из-за "передислокации и уточнения положения" противника.
Откуда ноги растут
Военные эксперты единогласно сходятся во мнении: Баку выполняет указания Анкары. Это очевидно в условиях непрекращающихся поставок военной техники Турцией – в частности, знаменитых беспилотников Bayraktar. То есть, заключив договорённости самого разного уровня и найдя в них якобы спорные места, Баку пытается сторговаться с Россией. Турция же, по своим объективным экономическим причинам отказавшаяся от участия в свежих антироссийских санкциях, всё равно по традиции держит фигу в кармане. И не стоит забывать, что Анкара – член НАТО.
– прокомментировал Царьграду член президиума Совета по внешней и оборонной политике России Александр Лосев.
Эксперт считает: это именно Анкара проводит разведку боем, но не своими руками, а руками азербайджанских военных. Это попытка подразнить Россию и выяснить, хватит ли нам сейчас пороха разруливать заварушку в Закавказье. Специалисты сходятся в одном: в Нагорном Карабахе мы наблюдаем попытку открыть второй фронт и существенно ослабить силы России в момент, когда она сосредоточена на освобождении Украины от неонацистов.
Известный военный обозреватель Виктор Баранец уверен: Азербайджан создаёт России проблемы намеренно. Чем закончится это щекотание, пока неизвестно. Но Баку стоило бы задуматься над тем, чтобы внимательно относиться к договорённостям с Москвой.
– заявил эксперт.
Опять Америка?
Баку начал слишком опасный торг. Если две стороны конфликта начнут яростное противостояние, России придётся вмешаться, а новый виток конфликта нашей стране сейчас совсем ни к чему. Но подзуживает Баку на этом фронте не только Эрдоган – фонит в этой истории и из Вашингтона. Однако Америка, по традиции, не хочет пачкаться сама и делегирует самую грязную работу своим партнёрам. Такого мнения придерживается военный эксперт, историк, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.
– рассказал Юрий Кнутов.
Что с того?
Ещё один фронт противостояния, в том числе и информационного, – попытка проверить Россию на прочность через неумелый торг партнёров по постсоветскому пространству. Намеренная и искусственная эскалация в зоне нахождения миротворческого контингента в тот момент, когда Россия решает стратегические задачи на Украине, – что это, если не подножка со стороны Баку? Очевидно, что сейчас не самое подходящее время для мелких локальных вспышек.
Очевидно, сейчас наступит этап тщательных телефонных переговоров. И уверенность в том, что Баку удастся убедить, есть у всех военных аналитиков. Но вот только стоит ли забывать, что прошлый конфликт в Нагорном Карабахе тоже начинался с мелких вспышек и провокаций, а Турция, "подхватившая" Азербайджан сразу же после распада СССР, по сей день продолжает оказывать давление на своих партнёров, особенно в части российско-азербайджанских отношений. Попытка втянуть Россию в дополнительный военный конфликт – нечистоплотная стратегия, провокация, на которую Россия не поддастся, и азербайджанцам в следующий раз придётся очень хорошо подумать, прежде чем затевать подобные игрища.
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