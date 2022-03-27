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Привет от Эрдогана: Азербайджан открывает второй фронт?

27 марта 2022, 12:00  •  425 • Политика
Проверить Россию на крепость, кажется, решили ещё одни "товарищи" по постсоветскому пространству: Азербайджан вновь заявил свои территориальные претензии в Нагорном Карабахе, Армения срочно просит вмешаться, а Россия в очередной раз пытается решить вопрос мирным путём. Азербайджанские войска, нарушив договорённости двухлетней давности, заняли деревню Парух и попытались занять стратегически важную высоту в этом районе. При этом бакинские власти разводят руками и делают вид, что ничего не происходит, а инфоцентр Нагорного Карабаха прямо заявляет: ситуация серьёзней некуда, в зоне конфликта объявлено военное положение, а по факту потерь обеих сторон поступают весьма противоречивые сведения.
Так или иначе, ещё один конфликт, на этот раз в Закавказье, мало того что России совсем не нужен, так ещё и вызывает массу вопросов, один из которых лежит в плоскости заключённого трёхстороннего соглашения между Ереваном, Баку и Москвой в качестве примиряющей стороны. Царьград разбирался, для чего Азербайджан снова расковырял старую рану, при чём тут Украина и зачем именно сейчас.

Смена настроений

22 февраля в Москве президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин поставили свои подписи под декларацией о сотрудничестве Азербайджана и России, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений двух стран. Буквально спустя месяц документ, регламентирующий сотрудничество между нашими странами, Баку, судя по всему, попытался использовать как некую индульгенцию. Как говорится, перестраховались – и вперёд.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поставили подписи под декларацией о сотрудничестве Азербайджана и России. Фото: kremlin.ru
Осмелев и нарушив трёхсторонне соглашение от 2020 года, Азербайджан пытается выкрутить ситуацию в свою пользу. Его Минобороны уже выступило с опровержением вторжения. Заявление носит назидательный тон, в него азербайджанские военные даже умудрились ввинтить мини-лекцию по лингвистике, хотя совершенно очевидно, что детали орфоэпии названия села – Фарух или Парух – это последнее, что должно интересовать их сейчас.
25 марта в ходе телефонного разговора министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу была обсуждена ситуация, сложившаяся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
В ходе беседы азербайджанской стороной было заявлено о том, что на пунктах проводится уточнение позиций и мест дислокации. Несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооружённых формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооружённых формирований были вынуждены отступить. Министерство обороны заявляет, что Азербайджан привержен трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положений,
– говорится в официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана.
Баку называет своё продвижение вглубь Карабаха "передислокацией", действия армии Армении – "диверсией", позицию российского Министерства обороны – "противоречащей трёхстороннему соглашению", и требует вывода армянских войск и миротворческого контингента из зоны конфликта. Означает это одно – Баку принимает участие в подковёрных играх, инициаторы которых слишком очевидны.
Вероятно, Азербайджанская сторона играет в дезинформацию, ведь в МИД Армении однозначно заявили, что противники нарушили линию соприкосновения, продвинулись вглубь Карабаха и даже отключали газопровод для местных жителей. Глава Республики Арцах (так называется Нагорный Карабах в Армении) выступил с однозначным заявлением, низводящим пресс-релиз бакинского Минобороны до весьма сомнительной агитки.
26 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения. Согласно указу, в период действия военного положения, объявленного на территории Республики Арцах, в установленном законом порядке,
– сказано в сообщении Главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах.
Сейчас на территории республики запрещены всяческие собрания, забастовки и другие массовые мероприятия. Организациям, агитирующим против обороноспособности и безопасности, приостановили работу. Надо полагать, что объявление военного положения – серьёзный шаг, на который вряд ли можно пойти из-за "передислокации и уточнения положения" противника.

Откуда ноги растут

Военные эксперты единогласно сходятся во мнении: Баку выполняет указания Анкары. Это очевидно в условиях непрекращающихся поставок военной техники Турцией – в частности, знаменитых беспилотников Bayraktar. То есть, заключив договорённости самого разного уровня и найдя в них якобы спорные места, Баку пытается сторговаться с Россией. Турция же, по своим объективным экономическим причинам отказавшаяся от участия в свежих антироссийских санкциях, всё равно по традиции держит фигу в кармане. И не стоит забывать, что Анкара – член НАТО.
Турция пытается стать посредником в торговле с Россией, в том числе в торговле газом. Но при этом не забывает и о своих интересах – в частности, об интересах своего ОПК. И поставлять "Байрактары". Ну, что ж делать. Вспомните, как в фильме "Джентльмены удачи". Это восточный базар, а не ГУМ. Мы имеем дело с людьми, у которых ментальность и повоевать, и поторговать одновременно,
– прокомментировал Царьграду член президиума Совета по внешней и оборонной политике России Александр Лосев.
Эксперт считает: это именно Анкара проводит разведку боем, но не своими руками, а руками азербайджанских военных. Это попытка подразнить Россию и выяснить, хватит ли нам сейчас пороха разруливать заварушку в Закавказье. Специалисты сходятся в одном: в Нагорном Карабахе мы наблюдаем попытку открыть второй фронт и существенно ослабить силы России в момент, когда она сосредоточена на освобождении Украины от неонацистов.
Известный военный обозреватель Виктор Баранец уверен: Азербайджан создаёт России проблемы намеренно. Чем закончится это щекотание, пока неизвестно. Но Баку стоило бы задуматься над тем, чтобы внимательно относиться к договорённостям с Москвой.
В данном случае Азербайджан подсовывает России огромную свинью. Несмотря на то что Алиев клялся и божился во время встречи с Путиным о наших дружественных отношениях, сейчас Азербайджан затеял эту бучу, чтобы вызвать необходимость России перебрасывать дополнительные войска к нашим миротворцам, потому что армяне просят помощи. У нас сейчас очень серьёзные дела на украинском фронте, а теперь получается, что нас пытаются разорвать на два фронта. Со стороны Азербайджана это некрасивый ход. Настоящие партнёры, коллеги так не делают,
"Стратегия анаконды" снова в деле: Эксперт рассказал, кому выгодны полыхающие границы России
– заявил эксперт.

Опять Америка?

Баку начал слишком опасный торг. Если две стороны конфликта начнут яростное противостояние, России придётся вмешаться, а новый виток конфликта нашей стране сейчас совсем ни к чему. Но подзуживает Баку на этом фронте не только Эрдоган – фонит в этой истории и из Вашингтона. Однако Америка, по традиции, не хочет пачкаться сама и делегирует самую грязную работу своим партнёрам. Такого мнения придерживается военный эксперт, историк, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.
Без согласия Турции такую операцию не стали бы проводить. В любом случае, это, конечно, крайне плохо, потому что это ещё один дестабилизирующий фактор. И, в принципе, на наших границах. Это всё входит в американские планы, "стратегия анаконды" – что у нас на всех границах должно полыхать. Вот сейчас нас втянули в конфликт на Украине, теперь ещё Карабах – там же, в Армении, находится наша база. Это тоже сказывается негативно. Если мы сейчас вмешиваемся, то это уже будет война на два фронта. И конечно, тут даже просматриваются уши не только Турции, но и в первую очередь Вашингтона, это 100%,
– рассказал Юрий Кнутов.

Что с того?

Ещё один фронт противостояния, в том числе и информационного, – попытка проверить Россию на прочность через неумелый торг партнёров по постсоветскому пространству. Намеренная и искусственная эскалация в зоне нахождения миротворческого контингента в тот момент, когда Россия решает стратегические задачи на Украине, – что это, если не подножка со стороны Баку? Очевидно, что сейчас не самое подходящее время для мелких локальных вспышек.
Очевидно, сейчас наступит этап тщательных телефонных переговоров. И уверенность в том, что Баку удастся убедить, есть у всех военных аналитиков. Но вот только стоит ли забывать, что прошлый конфликт в Нагорном Карабахе тоже начинался с мелких вспышек и провокаций, а Турция, "подхватившая" Азербайджан сразу же после распада СССР, по сей день продолжает оказывать давление на своих партнёров, особенно в части российско-азербайджанских отношений. Попытка втянуть Россию в дополнительный военный конфликт – нечистоплотная стратегия, провокация, на которую Россия не поддастся, и азербайджанцам в следующий раз придётся очень хорошо подумать, прежде чем затевать подобные игрища.

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