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Привет из 1990-х: Граждане России получат ваучеры вместо денег за авиабилеты

08 июля 2020, 04:00  •  39 • Политика
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты на отменённые рейсы. Если в течение трёх последующих лет ваучер не будет использован, пассажирам всё-таки вернут живые деньги.
Российским авиакомпаниям разрешили давать пассажирам ваучеры вместо денег при возврате билетов на авиарейс. Соответствующее постановление утвердило правительство России.
В документе уточняется, что при возникновении ЧС или угрозе её возникновения, а также при введении режима повышенной готовности авиаперевозчики имеют право отменить рейс. При этом авиакомпаниям разрешено возмещать пассажирам стоимость авиабилетов не деньгами, а ваучерами. Эти ваучеры можно потратить в течение трёх лет на покупку нового билета по любому направлению на потраченную ранее сумму. Также ваучерами разрешено расплачиваться за другие услуги авиакомпании.
Если пассажир в течение трёх лет так и не воспользовался ваучером, ему должны вернуть деньги. До истечения трёх лет живые средства вместо ваучеров могут получить инвалиды первой или второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающие инвалида первой группы или ребёнка - инвалида второй группы, а также многодетные семьи.
На бумаге всё выглядит гладко. Однако граждане, наученные горьким опытом 1990-х годов, опасаются, что на практике всё будет немного иначе. Справедливо отмечается, что за время, прошедшее с момента отмены рейса, стоимость билета может повыситься. И тогда может возникнуть ситуация, когда пассажир не только не получит назад свои деньги, но ещё и будет вынужден доплатить за перелёт в нужном направлении.

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