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Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin Khabar

07 января 2021, 00:00  •  67 • Политика
Иранское информационное агентство Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием России Джо Байдену. Фактически "Сармат" - это иллюстрация того, какой может быть реальная ядерная война.
На самом деле иранский автор материала отмечает, что ракета "Сармат" - послание не конкретному политику, а всем Штатам. Просто так получилось, что презентовали эту военную технологию России как раз к приходу новой администрации в Вашингтоне. Таким образом "Сармат" показал, какими мощностями Россия обладает прямо сейчас. Кроме того, помимо привета Байдену, ракету назвали и сигналом для Европы.
Как отмечено в материале, ракетный комплекс преодолевает любые существующие сегодня преграды. В том числе "Сармат" способен пролететь мимо любых действующих в наше время противоракетных комплексов. И целью ракет станут ядерные объекты, которые есть в распоряжении противника.
Впрочем, не стоит думать, что русские будут палить почём зря, даёт понять иранский автор материала. Просто "Сармат" - лучшая иллюстрация того, какой может быть ядерная война. Это инструмент сдерживания, чтобы противник всё для себя понял и не стал противопоставлять себя России.
Наконец, в издании отмечено, что российские специалисты работают над другими типами вооружения, которые могут превзойти самую мощную в мире ракету. Или же стать дополнением к ней. В активе у России беспилотный подводный аппарат "Посейдон", ракета "Кинжал" или, например, лазерное оружие "Пересвет" - кстати, скрытого действия.

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