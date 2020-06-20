Привести в чувство: в России предложили создать вытрезвители для пьяных правонарушителей

В России в 2019 году, по статистике правоохранительных органов, почти каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим член Общественной палаты России, координатор проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо (копия имеется в распоряжении RT) на имя премьер-министра Михаила Мишустина, предложив рассмотреть возможность создания спецучреждений для нетрезвых задержанных.

Член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил создать на базе медучреждений изолированные спецотделения-вытрезвители для лиц, задержанных по подозрению в совершении административных или уголовных преступлений (кроме тяжких) в состоянии алкогольного опьянения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что по статистике правоохранительных органов в последние годы около трети всех преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а в 2019 году пьяные водители стали виновниками 15 тыс. ДТП, в которых погибли 4 тыс. человек.

При этом, как отметил Хамзаев, на сегодняшний день в стране отсутствует система содержания пьяных подозреваемых и их безопасного вывода из состояния опьянения до официального предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. Это, по словам общественника, необходимо для обеспечения безопасности как самого подозреваемого, так и его окружающих.

Чтобы восполнить данный пробел, Хамзаев предлагает организовать вытрезвители, которые будут функционировать на базе медицинских учреждений.

«Порядок работы подобных отделений должен будет обеспечиваться не только медработниками, но и дежурными сотрудниками органов правопорядка. При этом попавшие туда граждане будут обязаны возместить финансовые расходы за своё содержание и медпомощь на основании финансового обоснования стоимости каждым регионом отдельно», — говорится в тексте обращения.

Что касается лиц, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления, то их следует помещать в подобные вытрезвители, но уже организованные при следственных изоляторах, считает Хамзаев.

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Отголосок прошлого

Согласно действующему законодательству, срок задержания по административному делу не может превышать три часа, за исключением некоторых случаев. При этом срок задержания подозреваемого, который находится в состоянии опьянения, начинается после вытрезвления, процесс которого может занимать до 48 часов.

Уголовно-процессуальный кодекс отводит 48 часов для задержания подозреваемого, после чего, если не была избрана другая мера пресечения, его обязаны освободить.

При этом если кто-то из граждан, находящихся в статусе задержанных, нуждается в медицинской помощи, его доставляют в больницу, рассказал председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев.

По мнению юриста, реализация инициативы о спецвытрезвителях для подозреваемых потребует внесения целого ряда поправок как в Административный кодекс, так и в другие нормативные акты. Более того, если речь идёт именно об изолированном содержании лиц, то также будет необходима поправка, включающая этот период отрезвления в срок будущего возможного наказания, отметил юрист.

«Я думаю, создавать спецместа для вытрезвления не стоит. Сегодня и так, если гражданина доставили в полицию и ему стало плохо, ему вызывают скорую. И насколько я знаю, это часто происходит. То есть возрождать целую структуру с врачами и сотрудниками полиции — это сложно и нет необходимости», — считает он.

Адвокат также добавил, что при реализации данной идеи нетрезвые задержанные окажутся в более привилегированном положении, находясь на попечении медиков, в то время как трезвые нарушители будут сидеть в изоляторе.

«Недавно мы упразднили вытрезвители, и мне кажется, это правильно. И не такое у нас сегодня пьющее общество», — резюмировал адвокат.

«Помогали спасать»

В то же время главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн отметил, что ещё в советские времена вытрезвители выполняли две важные функции: с одной стороны, часто помогали спасать жизни пьяным гражданам, с другой — выступали как институт предупреждения преступлений.

«В советских вытрезвителях не было особой хитрости. Это были заведения, курируемые медициной и правоохранителями, которые, по сути, занимались «передержкой» граждан, задержанных при нарушении общественного порядка в состоянии опьянения», — напомнил Брюн.

Но в настоящее время, как отметил врач, в больницах и так не возникает проблем с удержанием пьяных правонарушителей, тем более что поступают они в таком состоянии, что «не способны оказать какого-то значимого сопротивления».

«Так что проблем особых с этим нет. По стране уже открываются вытрезвители. Москва пока не открывает. Нам хватает своих мощностей — у нас большая наркологическая служба. Если городу потребуются вытрезвители, я думаю, их откроют», — сказал нарколог.

Тем не менее инициатива о воссоздании системы вытрезвителей в стране уже обсуждается на законодательном уровне. Так, в ноябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители), предназначенные для лиц, которые, находясь в общественном месте в состоянии опьянения, утратили способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке.

Предполагается также, что после принятия поправок в закон «О полиции» сотрудники правоохранительных органов смогут доставлять граждан в вытрезвители.

На начало июня 2020 законопроект не принят в окончательном чтении.