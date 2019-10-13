«Приверженность свободе судоходства»: в США объяснили присутствие своего эсминца в Чёрном море

В США утверждают, что присутствие американского эсминца Porter в водах Чёрного моря демонстрирует «приверженность Вашингтона к свободному судоходству». Ранее стало известно, что по прибытии Porter в Черноморскую акваторию его действия взяли под контроль корабли российского ВМФ. В Госдуме отметили, что в качестве ответа на «плановую свободу судоходства» Соединённых Штатов российская сторона обеспечивает неизменную безопасность морских границ. По мнению экспертов, манёвры американцев указывают на желание Вашингтона обеспечить присутствие своих сил там, где их быть не должно.

Заход американского эсминца Porter в Чёрное море нацелен на то, чтобы продемонстрировать «приверженность Вашингтона к свободному судоходству». Об этом заявила командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти, комментируя перемещение эсминца.

«Эта плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Чёрное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнёрам в Черном море», — говорится в заявлении Франкетти на сайте 6-го флота ВМС США.

Ранее российский Национальной центр управления обороной сообщил, что американский эсминец Porter вошёл в Чёрное море, после чего Черноморский флот (ЧФ) взял его на сопровождение.

Действия Porter контролируют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево».

Как указала американская сторона, это уже седьмой заход флота Соединённых Штатов в воды Чёрного моря с начала года. В частности, в сентябре ЧФ ВМФ России брал на сопровождение транспортное судно Yuma Военно-морских сил США.

Фрегат Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Эссен»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Кроме того, эсминец Porter уже посещал черноморскую акваторию в минувшем августе. В пресс-службе 6-го флота ВМС США тогда объяснили эти манёвры необходимостью поддержания «региональной стабильности».

«Военно-морские операции, которые мы проводим в Чёрном море с нашими союзниками и партнёрами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности», — заявила в августе вице-адмирал Франкетти.

Отметим, что в 2018 году министр обороны России Сергей Шойгу указал на крайне высокий уровень активности НАТО у российских границ.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал Шойгу.

Тогда глава Минобороны также отметил, что НАТО увеличило разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе.

«Желание присутствовать там, где они не должны присутствовать»

Комментируя присутствие американского эсминца в водах Чёрного моря, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что задача России в этой ситуации — поддерживать безопасность своих рубежей.

«У США — плановая «свобода судоходства», а у нас — неизменное обеспечение безопасности морских границ. Отслеживать корабли НАТО в Чёрном море — это один из элементов повседневной жизни Черноморского флота, который выполняет при этом две задачи — мониторинг акватории и обеспечение национальной безопасности», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он указал, что своими действиями американская сторона преследует сразу несколько целей, однако каких-либо нарушений в действиях США нет.

«Хотя под «свободой судоходства» американцы подразумевают официальные визиты, тем самым убивая одним выстрелом двух зайцев: показать себя в регионе и поднять боевой дух своих союзников — это не нарушает международных соглашений по Чёрному морю. Чёрное море — действительно свободный судоходный район, и мы не собираемся препятствовать тем, кто соблюдает конвенцию Монтрё», — заключил депутат.

Напомним, международная Конвенция Монтрё от 1936 года гласит, что военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко придерживается мнения, что России важно продемонстрировать американской стороне, что Москва контролирует акваторию Чёрного моря и внимательно следит за тем, какая там складывается обстановка.

«Нас не может не беспокоить, если там появляются источники военной опасности. Заявления США носят самоинициативный характер, и их желание — это желание присутствовать там, где они не должны присутствовать», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, одной из целей присутствия сил США в регионе является попытка поддержать градус конфликта на Украине.

«Американская военная активизация, в том числе военно-морская, направлена на то, чтобы поддерживать эту конфликтность, соответственно, их цель — оправдать своё присутствие на границах с Россией», — заключил эксперт.

Вместе с тем присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе способно послужить на пользу российским военным. Так, российское Минобороны в апреле отметило, что учения НАТО Sea Shield 2019 («Морской щит — 2019») в Чёрном море помогли войскам Южного военного округа России отработать свои учебно-боевые задачи.

«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в ведомстве.

В частности, силы Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки российских кораблей. В частности, отряд кораблей ЧФ совершил переход в назначенные районы, где осуществил контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки.