Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генерал Шаманов вступился за русскую армию, обличив тотальное безразличие правит...
Миссия МВФ в Молдове заговорила о «корректировке» тарифов
«В рамках соглашения в Адане»: Турция начала наземную часть операции «Родник мир...
Лавров: саммит "нормандской четверки" может быть нужен Киеву для пересмотра согл...
Главная / В России

«Приверженец нацистской идеологии»: в Крыму задержали планировавшего взрыв сторонника украинских экстремистов

10 октября 2019, 17:09  •  88 • В России
Сотрудники ФСБ задержали в крымском городе Саки гражданина РФ, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики. В спецслужбе отметили, что злоумышленник придерживается нацистской идеологии и является членом украинских экстремистских организаций. В его гараже нашли готовое взрывное устройство, а также бутылки с зажигательной смесью.
 
 

Сотрудники российских спецслужб задержали в Крыму члена украинских экстремистских организаций, который планировал теракт на территории полуострова. Как сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленник — гражданин России.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», — говорится в сообщении.

В ходе обыска в гараже у задержанного сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также компоненты и инструменты для изготовления СВУ. Кроме того, были найдены бутылки с зажигательной смесью.

Отмечается, что спецслужбы продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

«Следственным подразделением Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств», — подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Согласно данным информационного агентства «Крыминформ», имя задержанного — Олег Приходько.

  • Архивное фото
  • © Максим Ветров/РИА Новости

Антитеррористическая деятельность в Крыму

В марте 2019 года сотрудники ФСБ в Крыму провели спецоперацию, в рамках которой задержали 20 человек. Все они были участниками террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Злоумышленники распространяли среди жителей Крымского полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман.

Месяц спустя в Московском регионе был задержан активный участник украинской радикальной организации «Правый сектор»** Игорь Пирожок (Роман Чирка). В отношении него возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК России («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»).

Вместе с тем, по данным начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Олега Ильиных, за первое полугодие было выявлено 972 преступления террористического характера и 14 фактов «организации экстремистского сообщества», а также 90 случаев деятельности таких групп.

Кроме того, с начала года сотрудники правоохранительных органов и спецслужбы сумели предотвратить по меньшей мере 15 терактов. Как отмечал в начале октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, четыре теракта были предотвращены в городах Центрального федерального округа РФ — Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.


Изъятие арсенала в гаражном кооперативе Севастополя

Помимо этого, в четверг, 10 октября, пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым сообщила об изъятии целого арсенала оружия у двух жителей Севастополя. Они намеревались реализовать часть оружия в качестве сувениров.

«В результате проведённых мероприятий в двух боксах гаражного кооператива «Кипарис-3», принадлежащих жителям Севастополя 1974 и 1977 годов рождения, обнаружены предметы, по внешним признакам схожие с оружием и боеприпасами времён Великой Отечественной войны. Никаких документов на выявленное оружие у владельцев «арсенала» не имелось», — отмечает ведомство.

В общей сложности мужчины хранили у себя 17 единиц огнестрельного оружия, среди которых пулемёты, автоматы, винтовки и пистолеты, в том числе современные образцы. Также было изъято свыше 520 штук боеприпасов, три ручные гранаты и 14 единиц холодного оружия.

Офицер ГРУ о статье NYT: «Наши ГРУшники что, уже ротами по Европе бродят?»

В отношении жителей Севастополя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 20:09
Медведев нашел в Карелии креветок, а в Калиниграде - чурчхелу
10 октября 2019, 17:09
«Приверженец нацистской идеологии»: в Крыму задержали планировавшего взрыв сторонника украинских экстремистов
10 октября 2019, 15:39
Путин похвалил россиян за то, что стали меньше пить и больше заниматься спортом
10 октября 2019, 02:39
Экс-президент Афганистана Хамид Карзай: Все советские военнопленные давно освобождены. А те, что остались, обрели здесь семьи и живут добровольно
10 октября 2019, 15:39
Генерал Шаманов вступился за армию: Почему в Госдуме заявили «о тотальном игнорировании потребностей» военных
09 октября 2019, 18:24
«Есть доказательства»: Минюст включил ФБК в список иноагентов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
03 октября 2019, 22:39
Самый многодетный священник России: как развивается дело обвиняемого в изнасилованиях протоиерея Стремского
06 октября 2019, 02:39
«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.