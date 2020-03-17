Привело к полному уничтожению: Террористы взорвали мост на пути российско-турецкого патруля в Сирии

Боевики в Сирии подорвали мост на трассе М4, соединяющей провинции Латакия и Алеппо, чтобы помешать совместному российско-турецкому патрулированию. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

Отмечается, что целью террористов стал мост Мохамбаль, по которому проходит часть маршрута российско-турецкого патруля. Боевики заложили под переправу огромное количество взрывчатки, что привело к её полному уничтожению.

Кроме того, террористы разбросали по трассе острые металлические предметы. Также на неё под угрозой расправы согнали местных жителей и выстроили их на манер живого щита, сообщает издание Политэксперт.

Напомним, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании территории в сирийской провинции Идлиб. Со стороны российских военных в патрулировании принимают участие 22 военнослужащих и три единицы техники. А со стороны Турции - 36 человек и три единицы техники.