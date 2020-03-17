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Привело к полному уничтожению: Террористы взорвали мост на пути российско-турецкого патруля в Сирии

17 марта 2020, 11:35  •  182 • Политика
Сирийские террористы взорвали мост на трассе М4 с целью помешать российско-турецкому патрулированию. Под переправу заложили такое количество взрывчатки, что это привело к полному её уничтожению.
Боевики в Сирии подорвали мост на трассе М4, соединяющей провинции Латакия и Алеппо, чтобы помешать совместному российско-турецкому патрулированию. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.
Отмечается, что целью террористов стал мост Мохамбаль, по которому проходит часть маршрута российско-турецкого патруля. Боевики заложили под переправу огромное количество взрывчатки, что привело к её полному уничтожению.
Кроме того, террористы разбросали по трассе острые металлические предметы. Также на неё под угрозой расправы согнали местных жителей и выстроили их на манер живого щита, сообщает издание Политэксперт.
Напомним, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании территории в сирийской провинции Идлиб. Со стороны российских военных в патрулировании принимают участие 22 военнослужащих и три единицы техники. А со стороны Турции - 36 человек и три единицы техники.

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