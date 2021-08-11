Приведёт ли Молдову к успеху абсолютная власть проевропейцев?

Новое правительство страны берётся за Конституцию

После июльских парламентских выборов Молдавия получила абсолютную власть проевропейцев – пропрезидентской партии PAS, которая шла к этой невероятной победе долгих пять лет.

По мнению газеты «Молдавские ведомости», сосредоточив всю власть в стране в руках президента Майи Санду, партия PAS, конечно, может праздновать свою победу над левым фронтом, но лишь в том случае, если они не понимают, какая пропасть открылась перед ними.

«Даже если предположить, что пропрезидентскую партию искренне поддерживает большинство населения в стране и большинство «партнёров по развитию», опасность для неопытной PASв управлении страной огромная. Социально-экономическая ситуация в Молдавии плохая, наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, в целом в стране просто отсутствует рабочая сила, необходимая для реализации заявленных проектов нового правительства, наступает новая волна инфекции COVID-19 и т. д.»,

– пишут«Молдавские ведомости».

Но самая большая опасность для победившей партии PAS исходит от неё самой, отмечает издание. Особенно после недавнего анонсирования большой чистки в правоохранительных и регулирующих учреждениях. Вроде бы намерения правильные, однако «Молдавские ведомости» предлагают вспомнить высказывание: «Власть имеет свойство развращать, а абсолютная власть развращает абсолютно». В руках же Майи Санду находится сегодня власть абсолютная и насколько успешно президент сможет справиться со всевозможными искушениями, пока никто прогнозировать не берётся.

«Опыт, накопленный нами за последние 30 лет, не оставляет места для сомнений в отношении истины вышеизложенного высказывания. Главным препятствием на пути коррупции власти может быть только наличие компетентной и боевой оппозиции»,

– говорится в редакционной статье газеты.

К сожалению, пока нельзя говорить о том, что в стране есть мощная оппозиция, способная встать на пути у абсолютной власти проевропейцев, нынешняя парламентская оппозиция после провала на выборах всё ещё остаётся дезориентированной и деморализованной, неспособной внушить уверенность в свои силы, констатируют «Молдавские ведомости».

Ну а пока, получив абсолютную власть, новое правительство решило для начала изменить Конституцию страны, усилив президентскую власть, изменить законодательство для того, чтобы отправить в отставку «неудобного» главного прокурора, и уже с наступлением осени поднять тарифы на газ для населения в два раза. Всё это делается, разумеется, для достижения «светлого европейского будущего».