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«Приведёт к затягиванию следствия»: сотрудников колонии не стали допрашивать по делу «жениха из Казначейства»

14 октября 2020, 11:05  •  85 • В России
Дело Анара Нариман оглы Исаева, который, по данным следствия, заставлял молодых женщин оформлять многомиллионные кредиты и переводить ему деньги, передано в суд. В деле девять потерпевших. Лично с женщинами Исаев ни разу не встречался: он общался с ними по телефону, находясь в колонии. Как утверждает адвокат одной из жертв, Исаев не мог совершать многочасовые звонки без ведома администрации. Однако сотрудники пенитенциарной системы в уголовном деле не фигурируют. При этом расшифровка телефонных переговоров свидетельствует о том, что Исаев может продолжать свою криминальную деятельность, даже находясь в московском СИЗО.
 
© Алексей Боярский / RT / РИА Новости
 

Анар Нариман оглы Исаев 1983 года рождения освободился из тюрьмы год назад. Сидел за мошенничество — обманывал «невест». И, как следует из материалов нового уголовного дела, продолжал этим заниматься, находясь в колонии.

Эпизоды, подробно описанные в публикации RT, относятся к лету и осени прошлого года. В конце сентября 2019-го Исаев вышел из тюрьмы, но вскоре был арестован. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Исаева подозревают в том, что он представлялся «руководителем Казначейства РФ» и рассказывал невероятную историю о тайной организации финансистов, в которую можно вступить, только подтвердив свою состоятельность.

Жертвы — молодые женщины 27-35 лет, большая часть из них — врачи или медсёстры, многие недавно переехали работать в Москву из регионов.

Почему Исаев выбирал именно медиков, до конца не ясно.

Вероятно, сотрудникам бюджетных организаций с не самой низкой (60-100 тыс. рублей) и стабильной зарплатой банки более охотно выдают крупные кредиты. В ходе следствия выяснилось, что не менее девяти жертв (именно столько женщин подали заявления против Исаева; сам он признал вину) передали деньги злоумышленнику. Одна из женщин, когда осознала, что произошло, едва не совершила суицид, — общая сумма её долга десяти банкам составила около 15 млн рублей. Исаев заявил следствию, что к моменту задержания успел потратить деньги «на личные нужны» и «раздать нуждающимся». Куда на самом деле ушли средства, как следует из материалов дела, «установить не удалось».

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«Реакции следствия никакой»

Дело будет рассматривать Останкинский районный суд Москвы. Исаев содержится в столичном СИЗО №4. Как утверждает адвокат одной из жертв Фёдор Богатырёв, даже находясь за решёткой, злоумышленник может «работать» с помощью сим-карт, нелегально полученных через своего защитника.

«В уголовном деле имеются материалы телефонных переговоров Исаева из СИЗО с человеком, поставлявшим ему неоднократно сим-карты в места лишения свободы. «Прикинь, братан, меня опять приняли», — сообщает своему собеседнику Исаев. Это на десятый день после задержания. И просит передать через маму пять сим-карт: «Мама адвокату передаст, а та мне принесёт. Да, ещё одну передай. Эту — не для работы». Материалы в уголовном деле, реакции следствия никакой», — рассказал RT адвокат Богатырёв.

Как говорит адвокат, в деле Исаева нет ни слова о возможном участии сотрудников ФСИН, позволивших заключённому пользоваться средствами связи. Но защитник убеждён, что без ведома тюремной администрации вести многочасовые разговоры по мобильному телефону невозможно.

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Цитата из ходатайства в прокуратуру одной из потерпевших: «Из материалов уголовного дела следует, что все преступления совершены Исаевым А.Н.о. с соучастниками, которыми, несомненно, являются как неустановленные сотрудники ФСИН России, так и иные лица, оказывающие ему содействие в получении денежных средств и их дальнейшей легализации. Исаевым А.Н.о. во время совершения преступлений затрачено большое количество времени на многочисленные разговоры по телефону. Только со мной он разговаривал в течение нескольких дней по несколько часов, в различное время суток. Большое количество времени им затрачено и на телефонные переговоры с другими потерпевшими. Изложенное свидетельствует о том, что в своих преступных действиях он явно пользовался поддержкой администрации ФКУ ИК-18 УФСИН России по республике Мордовия (ИК-18), где отбывал наказание по приговору суда за аналогичные действия, в которых обвиняется в настоящее время».

Защита потерпевшей стороны требовала допросить сотрудников ИК-18, в которой Исаев отбывал наказание. Но следствие отказало. Мотивировка: «Это приведёт к необоснованному затягиванию следствия». Прокуратура данный факт оставила без внимания, подчёркивает адвокат Богатырёв.

В признательных показаниях Исаева есть забавная деталь.

«На данный телефон я установил программу для погашения сигналов, чтобы сотрудники ИК не могли отследить и найти у меня телефон», — сообщил следователю обвиняемый.

Существует программное обеспечение для шифрования сигнала, но «погасить» сигнал невозможно. По мнению адвоката Фёдора Богатырева, это известно и самому Исаеву — просто он таким странным образом пытается выгородить тех, кто ему мог помогать заниматься противоправной деятельностью.

Защитник считает, что такие, как Исаев, — мечта коррумпированных сотрудников колоний.

«Когда он за неделю приносит 15 млн рублей, то ему там просто call-центр организуют — сиди, зарабатывай», — говорит защитник. По его мнению, «работать» из зоны мошеннику значительно безопаснее, так как, даже если следователь выпишет постановление об обыске, начальство колонии полицейских в зону просто не пустит.

Как рассказали RT в пресс-службе ФСИН, в ИК-18 была проведена служебная проверка. Нарушения подтвердились. Шесть сотрудников учреждения, включая руководителей, привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом выявленные нарушения повлекли причинение крупного ущерба — а это уже состав ст. 293 УК РФ (халатность).

«Что касается уголовной ответственности, то это вопрос следствия», — объяснили RT во ФСИН.

В ИК-18 Исаев провёл около пяти лет. И новое уголовное дело было заведено только после того, как он освободился, как следует из материалов уголовного дела, на фоне «работы» с последними жертвами. Скольких жертв обвиняемый мог обмануть, когда «работал» из колонии, не известно.

Информацию о возможном использовании средств связи в СИЗО пресс-служба ФСИН не прокомментировала. Однако там пообещали, что после запроса RT Исаев будет поставлен на особый контроль.

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