Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали ...
Главная / Политика

Приведет к войне: Горбачеву указали на фатальную ошибку

16 сентября 2020, 10:20  •  169 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Недочеты политики единственного президента СССР до сих пор отражаются на международных отношениях и грозят кровопролитием
Тридцать лет назад глава Советского Союза Михаил Горбачев подписал Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Тем самым, по мнению одного из хорватских журналистов, он допустил роковую ошибку, из-за которой может вспыхнуть война.
Столь недальновидный шаг единственного президента СССР способен "перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы, отметил Антун Роша.
Кроме Горбачева соглашение 12 сентября 1990 года подписали представители ГДР и ФРГ, а также стран-победителей во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании и Франции. Союзники отказывались от прав на Германию и поддержали идею о ее объединении. Немцы, в свою очередь, отказались от претензий на территории.
Тогда советский лидер не мог и представить, что пройдет немного времени, и СССР не станет, а Варшавский договор (в который входили действующие сегодня члены НАТО Румыния, Болгария, Польша, Чехия и Словакия (тогда Чехословакия) и Венгрия) не гарантирует баланс сил в мире. Позже Михаил Сергеевич говорил,что после подписания договора Запад обязался не расширять НАТО на восток. Но такой пункт. увы, не прописали в соглашении. Главе СССР нужно было письменно закрепить договоренности о нерасширении альянса, а не остановиться на устных, подчеркнул Антун Роша.
По мнению журналиста, теперь последствия того спорного момента могут ой как аукнуться Москве.
"И если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы… Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!"
– цитирует хорвата "Царьград".
Ранее "Утро.ру" писало о возможности войны на Украине из-за солдат западного военного блока на ее территории. То, что нынешний киевский режим не следует данному правилу, способно привести к серьезному обострению конфликта, предупредил депутат Рады.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
16 сентября 2020, 04:50
"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех
16 сентября 2020, 01:10
"Новая жертва "Новичка"?": Корнилова удивил вид экс-главы Евросовета Дональда Туска
16 сентября 2020, 01:10
Откровения Трампа об убийстве Асада обескуражили Пушкова: "Потрясающая наглость"
16 сентября 2020, 04:50
Коронавирус "убьёт" банки России уже этой осенью: Экономист Катасонов сделал мрачный прогноз
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 03:40
Об этих странностях говорил Лавров? Спутница Навального металась между Москвой и Лондоном - источник
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в Time
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
09 сентября 2020, 18:50
Теперь точно: В Германии выдали окончательную версию "отравления" Навального
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.