Приватизация ускорит уничтожение украинской железнодорожной инфраструктуры

В декабре «Укрзализныця» подписала первый договор, разрешающий допуск на государственную железную дорогу частных локомотивов. Уже через неделю выяснилось, что первый вышедший на пути частник превысил тарифы перевозок в семь раз.

Допуск частных компаний на украинские железные дороги стал одним из условий соглашения о Евроассоциации. Который в 2013 году стал поводом к Евромайдану. По его условиям монополию «Укрзализныцы» предполагалось упразднить. Госпредпряития типа «Укроборонпрома», «Укрпочты», «Укрзализныци» должны были быть разбиты на части и приватизированы. Сейчас член правления «Укрзализныцы», чех Франтишек Буреш, проводит её разделение на 4 части - грузоперевозки, пассажирские перевозки, ремонтную и инфраструктурную базы.

На предприятиях было решено сформировать «наблюдательные советы» для проведения реформ, в которые вошли чиновники из Украины и Европы. Европейская бизнес-ассоциация последние несколько лет трудится над решением проблемы дерегуляции украинского рынка локомотивной тяги. Она хочет самостоятельно вывозить сельхозпродукцию из страны. Некоторое время назад с таким же прицелом Евросоюз добился допуска иностранных судов в украинские речные пути.

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и потребовал ликвидировать «дискриминационную составляющую при формировании тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом». Глава правительства передал поручение министру инфраструктуры Владиславу Криклию. «Создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок — одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, в рамках которой предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге. Наша главная цель — ликвидировать дефицит тяги и монополию «Укрзализныци», — отметил министр.

Сторонники допуска частников на железные дороги в качестве аргументов приводили возможное снижение финансовой нагрузки на компанию. Освободившиеся средства можно направить на приведение в порядок разваливающейся инфраструктуры. «УЗ можно сэкономить деньги и позволить инвестировать в этот капиталоемкий бизнес людям, у которых есть деньги», — заявил гендиректор «Локо-Инвест», дочерней компании «Лемтранса», Иван Остапченко. Она является частью бизнес-структур Рината Ахметова, продвигающего выход частной тяги на железные дороги Украины. Отметим, что компания использует советские тепловозы, которым успело исполниться по 40-60 лет.

Ещё при президенте Петре Порошенко американские и европейские партнёры указывали Украине на нехватку локомотивов для вывоза зерна за рубеж. Для решения этой проблемы было решено купить машины General Electric в Пенсильвании за внушительные суммы. Однако, существующую проблему это приобретение решить не смогло.

Изношенность локомотивного парка составляет 96 процентов, парка грузовых вагонов — 89 процентов, пассажирских вагонов — 88 процентов, контактной сети — 81 процент, а самих путей — 34 процента. Эти показатели привёл член транспортного комитета Верховной Рады Александр Скичко.

Дорогие услуги металлолома

Первой частной компанией на железных дорогах Украины стала «Украинская локомотивостроительная компания», директором которой является экс-начальник Львовской ЖД Владимир Крот. Она смогла выиграть конкурс, тогда как около 320 других претендентов были отметены по формальным причинам.

Компании было позволено осуществлять перевозки на участках. Стрый — Ивано-Франковск; Тернополь — Шепетовка; Шепетовка — Калиновка 1, Староконстантинов 2 — Гречаны; Староконстантинов 1 — Гречаны; Староконстантинов 2 — Калиновка 1, Староконстантинов 1 — Калиновка 1, Гусятин — Ярмолинцы — Гречаны; Каменец-Подольский — Гуменцы — Балин — Дунаевцы — Ярмолинцы — Гречаны; Сосновка — Коростень; Сокаль — Клепарив.

На этих маршрутах стоят элеваторы агрохолдинга «Кернел», крупнейшего в стране. Его владельцем является бизнесмен Веревский, имеющий своё лобби в Раде. Компания располагает 14 тепловозами марки 2М62, чего явно не хватит для работы на всех участках. Кроме того, эти локомотивы ранее были списаны в Латвии и куплены как металлолом.

Летом 2020 года «Укрзализныця» чуть не отдала компании свои 50 электровозов, но эта афера провалилась. Telegram-канал «Трансмиссия» рассказал о ней, обратив внимание, что сутью реформы является приватизация прибыльной части перевозок, тогда как государству оставят возможность вкладываться в дорогостоящую инфраструктуру.

«Есть такой себе Франтишек Буреш, член правления УЗ, который отвечает за сегмент тяги. А есть Владимир Крот, бывший руководитель Львовской ЖД, и который ныне — технический директор «Украинской локомотивостроительной компании» (УЛБК). И значится, Буреш и Крот мутят «тему», по который УЛБК должна получить от УЗ почти бесплатно 50 электровозов. И так по сути — забрать на себя все грузоперевозки на Львовской ЖД, а все убытки от содержания инфраструктуры ложатся на «Укрзализныцю», - обращает внимание канал. Журналисты отмечают, что структура собственности УЛБК непрозрачна, а оформлена она на подставных лиц. Как отмечали авторы программы «Наши деньги», офис компании находится там же, где приёмная бизнес-партнера Петра Порошенко и бывшего депутата Александра Грановского.

Уже через неделю после допуска частников на железные дороги выяснилось, что озвученные тарифы на грузоперевозки превышены в 7 раз. Поясним: если УЗ перевозит вагон угля на расстояние 60 км за 2117 гривен, то частная компания перевозит его за 14 366 гривен. Как отметили в УЗ, такие цены обусловлены тем, что для частников установлена высокая плата за пользование инфраструктурой. Теперь фермерам и средним предприятиям придётся работать с частными перевозчиками и платить им в 7 раз больше.

«Трансмиссия» увидела в этом коррупционную составляющую. «Пилотный проект Криклия по частной тяге — история о том, как создавать локальные коррупционные монополии на железной дороге. И также показывает отсутствие стратегического мышления у Владика [Криклия]. Ведь основа парка тяги УЛБК — это же «металлолом на колесах», который был выкуплен из баз запаса в Латвии. Вот если в УЛБК на этом участке все тепловозы выйдут из строя, чем тогда возить грузы по «железке»? Бабло для Криклия всегда побеждает здравый смысл», — сообщает канал.

Приватизацию ж/д на Украине активно продвигают партнёры с Запада, деликатно умалчивая о том, как это происходило в Великобритании. В 1993 году страна передала значительную часть пассажирских и грузовых перевозок под приватизацию. Сейчас же 64 процента граждан выступают за ренационализацию. Британцев не устраивают цены, непунктуальность движения составов и их перегруженность. Эта тема вновь и вновь поднимается после очередных человеческих жертв. Аварии зачастую происходят из-за перегрузки и деформации рельсов. Ремонт осуществляют субподрядчики, у которых, в свою очередь, есть свои субподрядчики. Нетрудно догадаться, что при огромных расходах инфраструктура и подвижной состав почти не ремонтируются. Кроме того, у структур, которые должны делить функции по управления и эксплуатации железных дорог и сотрудничать друг с другом, постоянно возникают разногласия.

В случае с Украиной приватизация в сфере железнодорожных перевозок приведёт к коллапсу. Иными словами, суть схемы представляет собой приватизацию самых прибыльных маршрутов, тогда как на государство будет взвалена задача по приведению инфраструктуры в порядок. При этом локомотивный парк частных компаний, по больше части, представляет собой металлолом, который будет возить грузы в семь раз дороже. В ближайшие год-два эти машины смогут обеспечить сверхприбыль отдельным лицам, убив инфраструктуру окончательно. Впрочем, большего от реформы, по всей видимости, не ждут.