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ПриватБанк заявил, что суд отказал России в пересмотре юрисдикции иска

13 сентября 2019, 18:24  •  12 • Украина
Гаагский арбитраж отказал России в удовлетворении требования пересмотреть юрисдикцию по иску украинского ПриватБанка о потере активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба банка.
 
Reuters
 

Как отмечается, 12 сентября суд отказал российской стороне «в требовании пересмотра решённых вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств».

ПриватБанк настаивает на компенсации в размере $1 млрд.

В феврале кредитное учреждение заявило, что арбитраж поддержал его иск к России о потере активов в Крыму. 

Минюст России указывал, что не признаёт юрисдикцию международного арбитража по рассмотрению таких споров.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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