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«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

23 мая 2019, 13:24  •  42 • Украина
Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
 
Reuters
 

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на материалы американского суда.

Уточняется, что иск был подан 21 мая 2019 года. В настоящий момент нет какой-либо информации о сроках его рассмотрения.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Финансовое учреждение было национализировано по решению кабинета министров 18 декабря 2016 года.

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