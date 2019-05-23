«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на материалы американского суда.

Уточняется, что иск был подан 21 мая 2019 года. В настоящий момент нет какой-либо информации о сроках его рассмотрения.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Финансовое учреждение было национализировано по решению кабинета министров 18 декабря 2016 года.