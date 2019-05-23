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«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США
23 мая 2019, 13:24 • 42 • Украина
Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на материалы американского суда.
Уточняется, что иск был подан 21 мая 2019 года. В настоящий момент нет какой-либо информации о сроках его рассмотрения.
Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». Финансовое учреждение было национализировано по решению кабинета министров 18 декабря 2016 года.
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