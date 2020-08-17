Притяжение электората: за счёт чего Трамп сократил отставание от Байдена

Дональд Трамп за последние пару месяцев заметно сократил отставание от своего наиболее вероятного соперника на президентских выборах — демократа Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты ряда социологических опросов. По мнению экспертов, причины роста рейтинга американского лидера кроются в затихании протестов, начале восстановления экономики после пандемии, а также активной позиции Трампа на международной арене и во внутриполитических вопросах. Аналитики считают, что у главы Белого дома есть «ощутимые шансы на победу».

Рейтинги президента США Дональда Трампа за последние пару месяцев значительно выросли. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты соцопроса, проведённого в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телекомпании CNN.

Согласно этой информации, на предстоящих президентских выборах в США за Байдена и сенатора Камалу Харрис в качестве вице-президента проголосовало бы 50% избирателей, а за Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса — 46%.

«По данным свежего опроса CNN, проведенного аналитической компанией SSRS, с июня перевес в голосах зарегистрированных избирателей у Джо Байдена, по сравнению с Дональдом Трампом, значительно сократился», — говорится в материале CNN.

Аналогичный опрос, проведённый со 2 по 5 июня, показал, что за Байдена готовы отдать свой голос 55% респондентов, а за Трампа — 41%.

Более того, CNN отмечает, что в 15 американских штатах, результаты голосования в которых могут наибольшее влияние на исход выборов, рейтинг Байдена сейчас в среднем составляет 49%, а Трампа — 48%.

Кроме того, согласно данным телеканала, с июня Трампу удалось ещё сильнее сплотить вокруг себя однопартийцев. Если около двух месяцев назад поддержку демократу Байдену выражали 8% республиканцев или независимых избирателей, то сейчас эта цифра составляет всего 4%.

О том, что Трамп действительно постепенно догоняет своего соперника, свидетельствуют и данные агрегатора социологических опросов RealClearPolitics. Так, по состоянию на 17 августа за Байдена проголосовали бы 50,2%, а за Трампа — 42,5% респондентов. Месяц назад эти показатели находились на отметках 48,7% и 40,1% соответственно.

«Более выигрышный кандидат»

По мнению политолога, эксперта по США Малека Дудакова, за последнее время рейтинги Трампа действительно «прилично подросли».

«Это связано в первую очередь с тем, что протестная волна в США практически сошла на нет. Если в июне у Трампа было отставание от Байдена в районе 12—14%, то теперь оно сократилось до 4%. Примерно такой же разрыв был у Трампа и Клинтон за несколько месяцев до выборов в 2016 году. И как мы помним, это не помешало Трампу выиграть», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Другой фактор, который «сыграл в пользу» Трампа — это экономика, которая «начала ощутимо восстанавливаться», считает Дудаков.

Белый дом

© SAUL LOEB / AFP

«Сейчас мы видим довольно неплохую динамику, поскольку промышленный рост в США возвращается к докризисному уровню, безработица упала до 10%, что очень много, но гораздо меньше, чем было на пике (14,7% в апреле). И в целом появляется понимание того, что конец этого экономического кризиса уже не за горами», — заявил аналитик.

На рейтинге Трампа также положительно отразилось введение мер в обход конгресса по пролонгированию программы поддержки населения на фоне пандемии, полагает Дудаков.

«Действующий глава Белого дома выступил защитником простого народа, пока конгрессмены в спорах не могли прийти к внятным решениям. Избиратели понимают, что если бы Трамп не подписал соответствующие документы, то никакой поддержки бы уже не было», — констатировал эксперт.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отмечает, что активное поведение Трампа на международной и внутренней аренах «играет ему на руку и делает его более выигрышным кандидатом в глазах избирателей».

«Глава Белого дома со своими частыми выступлениями, визитами и инициативами выглядит по меньшей мере более ярко в сравнении с «сонным» и довольно пассивным Джо, который сидит в своём поместье и изредка делает челночные вылазки, общается со страной через СМИ и посредством обращений», — заявил Васильев в беседе с RT.

Невыгодное выдвижение

При этом аналитики связывают падение рейтинга Байдена с тем, что он выдвинул экс-прокурора Сан-Франциско и сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента Соединённых Штатов.

Напомним, в прошлом году Харрис выставила свою кандидатуру на выборах от Демпартии. Усилить свои позиции в гонке она пыталась за счёт ожесточённой критики в адрес Джо Байдена. Во время первых дебатов среди кандидатов от Демпартии, которые прошли в июне 2019 года, Харрис обвинила Байдена в сотрудничестве с теми, кто выступал за расовую сегрегацию.

В ответ на эти выпады Байден не смог дать исчерпывающего ответа. И только после дебатов он категорически отверг обвинения Харрис, отметив, что не стоит вести дискуссии о прошлом. При этом в избирательном штабе Байдена критику со стороны Харрис посчитали переходом на личности.

После инцидента один из крупнейших спонсоров и сборщиков средств для президентской кампании Байдена отказался от его дальнейшей поддержки.

В декабре Харрис выбыла из предвыборной гонки, объяснив это финансовыми трудностями, которые сопровождали её кампанию.

Дональд Трамп выразил своё удивление тем, что выбор демократов пал именно на сенатора от штата Калифорния. По его словам, она слабо выступила во время праймериз, «потратив при этом много денег». Об этом Трамп заявил на пресс-конференции 11 августа. Также американский лидер указал на то, что Харрис вела себя неуважительно по отношению к Байдену и говорила о нём «ужасные вещи».

«Фейковые СМИ дают Камале Харрис зелёный свет, несмотря на её леворадикальные провалы и слабый результат на праймериз демократов. Никто, даже я, не высказывался о Медленном Джо более язвительно или высокомерно, чем она, но, согласно опросам, рейтинг её поддержки быстро скатился почти до нуля. Плохо!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как отметил Владимир Васильев, рейтинг Байдена снизился в том числе из-за выдвижения Камалы Харрис.

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис

Reuters

© Eric Thayer

«Байдену это не на руку, ведь в американском обществе поняли, что ему навязали эту кандидатуру, сам он не мог выбрать личность, жёстко критиковавшую его на дебатах. Всё это создаёт ощущение того, что Байден слабый и безвольный политик. Стали также появляться голоса, говорящие о том, что Байдена просто заменят позже на Харрис, которая и будет продолжать борьбу с Трампом. Вся эта ситуация порождает ещё большую разочарованность кандидатом от демократов», — заявил эксперт.

По словам Малека Дудакова, «прогрессивная либеральная часть партии не пойдёт и не проголосует за Байдена из-за выдвижения Харрис».

«Вокруг неё было много скандалов, и в период, когда США переживает волну борьбы за гражданские права, выдвижение бывшего прокурора не вписывается в текущую повестку. Это не поможет Байдену выиграть, а скорее наоборот», — сказал он.

Владимир Васильев подчеркнул, что демократы сейчас «начинают пожинать негативные плоды от своей стратегии, выстроенной на автопилоте, которая в кризисных условиях показала свою неэффективность».

«Демократы отказались сотрудничать с республиканцами по вопросам выхода из кризиса и по борьбе с пандемией. На фоне разношёрстных инициатив со стороны демократов Байден не выглядит как лидер партии, он так и не включился в процесс спасения страны, он, можно сказать, самоустранился», — сообщил аналитик.

Более того, по словам Васильева, многие избиратели не поминают, чего ждать от демократов, поскольку «сейчас от них звучат только антитрамповские лозунги, цель которых — любой ценой изгнать действующего президента из Белого дома».

«А с тем, что будут делать члены Демпартии после выборов в случае победы, они ещё не определились, у них нет чёткого плана по выведению страны из кризиса. К тому же массовые погромы напугали бизнес. Предприниматели стали побаиваться демократов, поддержавших протесты, поскольку они могут создать ситуацию, при которой США погрузятся в хаос и не будут защищать интересы бизнеса, владельцев домовладений», — отметил эксперт.

«Не всегда являются ориентиром»

Вместе с тем Васильев полагает, что призывы Трампа действовать по принципу поддержания «закона и порядка» «позитивно отзываются в сознании добропорядочных американских граждан».

«Эти жители США начали лучше понимать, что именно глава Белого дома защищает их интересы», — сказал аналитик.

Между тем, по словам Васильева, Трамп делает ставку не только на рядовых граждан США, но и на элиту.

Трибуна президента США

© Carlos Barria/Reuters

«Именно с этой целью глава Белого дома поменял главу своего предвыборного штаба, чтобы более тесно вести работу с высшим классом США, который в том числе спонсирует кампанию Трампа», — отметил он.

В свою очередь, Малек Дудаков отмечает, что у американского лидера «есть ощутимые шансы выиграть» предстоящие выборы.

«В то же время рейтинги главы Белого дома сильно будут зависеть от того, как пройдут съезды Демократической и Республиканской партий», — заявил аналитик.

При этом эксперты сходятся во мнении, что опросы общественного мнения «не могут точно спрогнозировать исход предстоящего избирательного процесса».

«Большая часть социологических служб находятся в либеральном мейнстриме, прекрасно понимая ту роль и степень влияния, которую они оказывают, публикуя подобные данные. Такие структуры политизированы, а их опросы не всегда являются надёжным ориентиром», — считает Владимир Васильев.

Похожей позиции придерживается и Малек Дудаков. По его словам, сбалансированные опросы в США «проводить крайне нелегко».

«Тут всегда сложно сказать, какой избиратель придёт и проголосует. Настроения посчитать можно, но главное, за что борются стороны — это мобилизация электората. И всегда сложно определить, кому в конечном итоге удастся это сделать наиболее эффективно», — отметил эксперт.