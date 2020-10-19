Притязания Турции на Крым требуют ответа россиян - эксперт

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Пока власти опасаются испортить межгосударственные отношения, жители РФ могут проявить свою позицию к политике Анкары

Договоренность Украины и Турции о военном сотрудничестве вкупе с заявлениями турецкого лидера Реджепа Эрдогана о непризнании Крыма российским требует жесткой реакции РФ. Но одного запрета на помидоры мало, нужна консолидированная позиция общества.

Россияне должны прекратить финансировать Турцию, тратя там огромные деньги на отдых, настаивает военкор Тимофей Ермаков.

"Мы, что – не страна, а торговое предприятие, которое плюет на принципы ради выгоды?"

– возмущается он. По его мнению, в нынешней геополитической ситуации России необходимо максимально опираться на собственные силы – в производстве товаров и услуг, в отдыхе.

Комментируя "Свободной прессе" заявления Эрдогана о Крыме, он отмечает, что и украинцы рано радуются. Анкара не собирается отвоевывать Крым у Москвы, чтобы передать его Киеву. Полуостров входит в сферу ее собственных притязаний:

"Даже есть карта пантюркистских интересов, и там Крым помечен как турецкий",

– говорит Ермаков, указывая, что данную точку зрения внушают турецким школьникам.

Президент Украины Владимир Зеленский ездил на встречу с Эрдоганом в Анкару 16 октября. Эксперты уже прокомментировали риторику киевского лидера.

Ранее Эрдоган обвинил посредников Минской группы по карабахскому урегулированию, в том числе Россию, в поставке оружия Армении. В то же время президент Армении заявил, что у Анкары своя цель в Нагорном Карабахе.