Притеснение по языковому признаку на Украине: Украинским академикам запрещено писать труды на русском • 110 • Украина

В Украине будут наказывать ученых за публикацию научных работ в российских специализированных изданиях. Одновременно ученым и аспирантам запрещено пользоваться базами информации РИНЦ (российский индекс научного цитирования) и научными электронными библиотеками РФ.



Такой закон – с подачи министерства образования – поддержали народные депутаты. Обоснование: нарушение указов Порошенко «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины» и «О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности», которыми еще в 2014-м было введено ограничение совместных научных проектов с учреждениями Российской Федерации. Однако, как утверждает заместитель главы Минобразования Кизим, 160 украинских научных изданий, учредители которых находятся в управлении Национальной академии наук и национальных отраслевых академий, центральных органов исполнительной власти, общественных объединений, частных организаций, передают свои данные в ПИНЦ. А 68 научных журналов получили свидетельства о регистрации в ЛДНР.



Министерство образования бьет в набат: деятельность этих научных изданий нарушает законодательство Украины и противоречит позиции международного сообщества «по осуждению оккупации Крымского полуострова и отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Правда, как напоминает оппозиционный политик Елена Бондаренко, никто в мире не признал ЛДНР террористическими организациями и не запретил с ними сотрудничать. Однако, МОН потребовал от учредителей украинских научных журналов и бюллетеней запретить передачу методологических данных и расторгнуть договора с Научной электронной библиотекой «eLIBRARY.RU» о включении изданий в «РИНЦ» и размещения на ее сайте информации и архивов украинских коллег. Под это требование Министерство образования «подложило» Закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» и нарушение норм другого украинского законодательства и международного права, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины. Ну, и конечно же, ведомство не обошло вниманием пресловутый языковый закон: отныне украинским ученым запрещено публиковать свои статьи на языках, которые не относятся к языкам стран ЕС.



«Попутно информируем, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» научные издания Украины публикуются на государственном языке, на английском языке и / или других официальных языках Европейского Союза. В случае публикации на английском языке и / или других официальных языках Европейского Союза опубликованы материалы должны сопровождаться аннотацией и перечнем ключевых слов на государственном языке», - указали «идеологи» образовательного ведомства.



Примечательно, что эти драконовские меры для украинских ученых, аспирантов, преподавателей ввели сразу после того, как Россия расширила санкционный список против Украины, в который попали спикер и первый вице-спикер Верховной Рады, а также депутаты от «Слуги народа», голосовавшие за признание РФ страной-агрессором.



Еще смешней то, что скандальным решением Минобразования и Рады больше всех возмущена поэтесса майдана Евгения Бильченко, которая публикуется в России и часто выступает на научных симпозиумах и коллоквиумах в Санкт-Петербурге и Москве. Теперь доступ в научные сферы РФ ей будет закрыт.



«В моей несчастной стране больше ничего не зависит от профессионализма и знания. А зависит от того, кто сегодня дежурит. Вот очередной националистический закон, принятый в Украине, предписывает травить ученых по национальному признаку. Боже, как я устала... А мы молчим. Это преступно. Согласно этому закону, ребята, чтобы вам все не читать: публикация статей в русских (РФ) журналах (даже международных, уровня Web of Science) приравнено к «предательству» Родины. Написанные не на «языках Евросоюза» статьи научными не считаются», - сетует активистка евромайдана, которая через несколько лет разочаровалась в его ценностях и осознала свои заблуждения.



К слову, вот строки из стихотворений, которые Бильченко читала в разгар революции достоинства.



«Я - мальчик,



Я сплю, свернувшись в гробу калачиком.



Мне снится футбол. В моей голове -- Калашников.



Не вовремя мне, братишки, пришлось расслабиться!



Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня...



Я -- девочка-врач.



Я в шею смертельно ранена.



В моём городке по небу летят журавлики



И глушат Wi-Fi, чтоб мама моя не видела,



Как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере...»



Теперь же Бильченко возмущена тем, что ее научные отчеты нигде не принимают, не печатают, а вчерашние побратимы с майдана пытаются ее запугать или подчинить.



«Я устала жить в страхе, травле и шантаже. И я не буду жить вообще, если перестану иметь совесть и честь – не этому учили», - написала Бильченко на своей странице в соцсетях.



«Дорогие оппоненты! Раз уж вы читаете меня в Фейсбуке, читайте внимательнее. Я не собираюсь прогибаться. Вот как я расплачиваюсь за наш поиск духовно-философской истины. За мое участие с русскими коллегами в научной жизни. Я и уезжать не собираюсь: Россия - не в бочке затычка, она меня не заслужила. Я у себя дома. И пусть я потеряю все работы и стану бомжом в своей стране, но я не стану трусом и лизоблюдом. Я пока что русский поэт, а не тряпка-приспособленец. Это программа обречения себя на самоуничтожение. Я не могу иначе, простите. Я так решила», - резюмировала поэтесса.



Но утешать ее никто не спешит, наоборот, читатели страницы Евгении Бильченко терпеливо объясняют ей, что «бандеровская Украина не нуждается в науке, а нуждается в апологетике националистической политики».

В Украине будут наказывать ученых за публикацию научных работ в российских специализированных изданиях. Одновременно ученым и аспирантам запрещено пользоваться базами информации РИНЦ (российский индекс научного цитирования) и научными электронными библиотеками РФ.Такой закон – с подачи министерства образования – поддержали народные депутаты. Обоснование: нарушение указов Порошенко «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины» и «О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности», которыми еще в 2014-м было введено ограничение совместных научных проектов с учреждениями Российской Федерации. Однако, как утверждает заместитель главы Минобразования Кизим, 160 украинских научных изданий, учредители которых находятся в управлении Национальной академии наук и национальных отраслевых академий, центральных органов исполнительной власти, общественных объединений, частных организаций, передают свои данные в ПИНЦ. А 68 научных журналов получили свидетельства о регистрации в ЛДНР.Министерство образования бьет в набат: деятельность этих научных изданий нарушает законодательство Украины и противоречит позиции международного сообщества «по осуждению оккупации Крымского полуострова и отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Правда, как напоминает оппозиционный политик Елена Бондаренко, никто в мире не признал ЛДНР террористическими организациями и не запретил с ними сотрудничать. Однако, МОН потребовал от учредителей украинских научных журналов и бюллетеней запретить передачу методологических данных и расторгнуть договора с Научной электронной библиотекой «eLIBRARY.RU» о включении изданий в «РИНЦ» и размещения на ее сайте информации и архивов украинских коллег. Под это требование Министерство образования «подложило» Закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» и нарушение норм другого украинского законодательства и международного права, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины. Ну, и конечно же, ведомство не обошло вниманием пресловутый языковый закон: отныне украинским ученым запрещено публиковать свои статьи на языках, которые не относятся к языкам стран ЕС.«Попутно информируем, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» научные издания Украины публикуются на государственном языке, на английском языке и / или других официальных языках Европейского Союза. В случае публикации на английском языке и / или других официальных языках Европейского Союза опубликованы материалы должны сопровождаться аннотацией и перечнем ключевых слов на государственном языке», - указали «идеологи» образовательного ведомства.Примечательно, что эти драконовские меры для украинских ученых, аспирантов, преподавателей ввели сразу после того, как Россия расширила санкционный список против Украины, в который попали спикер и первый вице-спикер Верховной Рады, а также депутаты от «Слуги народа», голосовавшие за признание РФ страной-агрессором.Еще смешней то, что скандальным решением Минобразования и Рады больше всех возмущена поэтесса майдана Евгения Бильченко, которая публикуется в России и часто выступает на научных симпозиумах и коллоквиумах в Санкт-Петербурге и Москве. Теперь доступ в научные сферы РФ ей будет закрыт.«В моей несчастной стране больше ничего не зависит от профессионализма и знания. А зависит от того, кто сегодня дежурит. Вот очередной националистический закон, принятый в Украине, предписывает травить ученых по национальному признаку. Боже, как я устала... А мы молчим. Это преступно. Согласно этому закону, ребята, чтобы вам все не читать: публикация статей в русских (РФ) журналах (даже международных, уровня Web of Science) приравнено к «предательству» Родины. Написанные не на «языках Евросоюза» статьи научными не считаются», - сетует активистка евромайдана, которая через несколько лет разочаровалась в его ценностях и осознала свои заблуждения.К слову, вот строки из стихотворений, которые Бильченко читала в разгар революции достоинства.Теперь же Бильченко возмущена тем, что ее научные отчеты нигде не принимают, не печатают, а вчерашние побратимы с майдана пытаются ее запугать или подчинить.«Я устала жить в страхе, травле и шантаже. И я не буду жить вообще, если перестану иметь совесть и честь – не этому учили», - написала Бильченко на своей странице в соцсетях.«Дорогие оппоненты! Раз уж вы читаете меня в Фейсбуке, читайте внимательнее. Я не собираюсь прогибаться. Вот как я расплачиваюсь за наш поиск духовно-философской истины. За мое участие с русскими коллегами в научной жизни. Я и уезжать не собираюсь: Россия - не в бочке затычка, она меня не заслужила. Я у себя дома. И пусть я потеряю все работы и стану бомжом в своей стране, но я не стану трусом и лизоблюдом. Я пока что русский поэт, а не тряпка-приспособленец. Это программа обречения себя на самоуничтожение. Я не могу иначе, простите. Я так решила», - резюмировала поэтесса.Но утешать ее никто не спешит, наоборот, читатели страницы Евгении Бильченко терпеливо объясняют ей, что «бандеровская Украина не нуждается в науке, а нуждается в апологетике националистической политики». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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