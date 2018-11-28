Притаившаяся в земле американская смерть: как Россия спасает людей после «цветных революций»

Российские саперы разминировали больше 30 гектаров лаосских джунглей, где уже около полувека в земле таятся и продолжают нести смерть американские кассетные бомбы. Военный историк Юрий Кнутов отмечает, что Россия спасает людей не только в Лаосе, но и в других странах, где после «цветных революций» и войн осталось тяжкое наследство.

Российские саперы очистили от кассетных бомб более 32 гектаров джунглей в Лаосе. Эти боеприпасы оставались там с 1970-х годов и продолжали нести смерть и увечья мирным жителям азиатской страны.

В Минобороны РФ уточняют, что работы проводились в районе Кхамкет провинции Боликхамсай. Все боеприпасы, найденные в джунглях, оказались американскими боеприпасами BLU-26, BLU-63, BLU-3B.

Надо сказать, в Лаосе российские специалисты не только непосредственно занимаются разминированием, но и обучают местных специалистов. Потому что американцы не торопятся убирать свое «наследство».

Лаос оставался ареной боевых действий более чем десятилетие - с 1960 по 1973 год. Эти события получили название «тайная война» - потому что США официально признали свое участие в кровопролитие только годы спустя, в 1997-м.

В конце 2000-х годов США отказались подписать конвенцию, запрещающую применение кассетных бомб из-за их негуманности. А в 2010 году обновили боеприпасы этого класса.

Десять бомб на километр

После окончания Второй мировой войны Лаос был охвачен хаосом. Французы, изгнанные японцами из своего бывшего протектората, стремились вернуть контроль над регионом, король Сисаванг Вонг не мог решить, стоить ли отстаивать независимость, а по всей стране крепли коммунистические ячейки. Во главе коммунистического движения встал «красный принц» Суфланувонг, бывший, к слову, соратником Хо Ши Мина.

После того как в 1959 году король Сисаванг Вонг скончался, страна за один год пережила сразу три военных переворота. Это положило начало гражданскому противостоянию, в которое активно вмешивались США и Южный Вьетнам. На долгие годы Лаос стал ареной ожесточенного противостояния капиталистического и социалистического блоков.

За это время на территорию страны, которая по площади вдвое меньше Камчатки, было сброшено не менее трех миллионов бомб, в пересчете на всю территорию получается, что на каждый квадратный километр приходилось не меньше десяти бомб. Особенно усиленно американцы разносили «тропу Хо Ши Мина», по которой в страну поступала помощь коммунистам.

Соглашение о восстановлении мира в Лаосе было подписано только в 1973 году. Это было второе поражение США в Индокитае - после Вьетнама. И тех пор Лаос остается социалистическим государством, а «красный принц» Суфанувонг участвовал в его управлении вплоть до 1990-х годов. Он два года не дожил до того момента, когда Вашингтон официально признал свое участие в кровопролитии.

Теперь Лаос - небольшая сельскохозяйственная страна, у которой нет выхода к морю. Большая часть жителей живут тем, что выращивают сахарный тростник, батат и кукурузу, разводят буйволов и птицу на делянках в лесных зарослях. Там люди и подрываются на кассетных боеприпасах, которые не утратили своей смертоносной силы.

И Азия, и Африка, и Сирия

«Американцы нещадно бомбили «тропу Хо Ши Мина», использовали дефолианты, напалм. Был даже случай, когда они применили климатическое оружие, вызвали искусственный дождь, чтобы эту дорогу размыть и прекратить сообщение. Минировали джунгли, минировали подходы к базам», - напоминает в комментарии Царьграду военный историк Юрий Кнутов.

Мирные жители лишаются конечностей, получают тяжелейшие травмы и погибают от мин не только в Лаосе, но и в других странах Юго-Восточной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке, в той же Сирии, отмечает он.

«Американцы раньше использовали (боеприпасы) собственного производства. Сейчас они действуют хитрее - используют Украину. Там осталось колоссальное количество со времен Советского Союза, и большую часть Украина распродала. В том числе режимам, которым ООН вообще-то запрещает поставки оружия», - говорит историк.

В разговоре с Царьградом Кнутов сослался на расследование, которое вели непосредственно Генпрокуратура Украины и западные правозащитные организации. Тогда было доказано, что украинское оружие через британские офшоры незаконно было передано режимам, поставка оружия которым запрещена.

«Они осуществляют террористическую деятельность в отношении мирного населения. Потому что из-за минных полей страдают в первую очередь простые люди», - настаивает эксперт.

«Самое страшное, что акция по разминированию проводится нашими саперами, создан международный центр. Американцы же к этому всему никакого отношения иметь не хотят. Когда надо убивать, когда надо бомбить, когда надо навязывать свои режимы - они первые. Когда надо оказывать помощь мирному населению, разминировать - их не найдешь», - высказался собеседник Царьграда.

Пример принцессы Дианы

Одним из самых активных борцов за разминирование стран, некогда становившихся ареной войн и конфликтов, была принцесса Диана. За несколько месяцев до своей гибели она во время поездки в Анголу увидела девочку, которой вырвало кишечник при взрыве бомбы.

Тогда Диана надела бронежилет с эмблемой благотворительной организации, которая выступает за обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, и прошла по полю, где за несколько дней до этого подростки подорвались во время игры в футбол. Она хотела своим примером показать, как опасна притаившаяся в земле смерть.

О работе российских саперов в Лаосе рассказывает РИА Новости.