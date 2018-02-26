Присвоение и растрата: адвокаты обжалуют приговор осуждённым по делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный

Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный бывшего главу компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана. Он приговорён к 12 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Меньшие сроки — от 5,5 до 7 лет — получили трое подельников Хризмана. Кроме того, удовлетворены гражданские иски против осуждённых, которые теперь должны суммарно выплатить более 5,25 млрд рублей. Адвокаты выразили недовольство приговором и заявили, что будут обжаловать его в Верховном суде РФ.

Дальневосточный окружной военный суд признал экс-главу компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный с ущербом на сумму более 5 млрд рублей и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

На скамье подсудимых также находились сын главного фигуранта дела Михаил Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов. Все они признаны виновными и получили реальные сроки заключения.

Бывшего руководителя «Дальспецстроя» обвинили в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

Помимо 12-летнего тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд обязал Юрия Хризмана выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Другие фигуранты получили меньшие сроки: Владимир Ашихмин — 7 лет заключения (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Виктор Чудов — 6 лет колонии и штраф в 900 тыс. рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Михаил Хризман — 5,5 лет лишения свободы и 800 тыс. рублей штрафа (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Судебный процесс продолжался почти два года (первое заседание состоялось 5 мая 2016 года) из-за большого объёма исследуемых доказательств. Суд проходил в закрытом режиме — в деле содержались сведения, содержащие государственную тайну, поэтому в ходе итогового заседания были оглашены только вводная и резолютивная часть приговора.

Строительная площадка стартового стола космодрома Восточный, 2014 год

РИА Новости

Гражданские иски

Помимо уголовных дел Дальневосточный окружной военный суд также частично удовлетворил гражданские иски против Юрия Хризмана и его подельников. В пользу государственной корпорации «Роскосмос» с бывшего главы «Дальспецстроя» и главбуха компании Владимира Ашихмина взыскано 5 млрд 162 млн 970 тыс. рублей.

В пользу ФГУП «Главное военное управление №6» (так после переименования называется «Дальспецстрой») с Юрия и Михаила Хризманов в солидарном порядке взыскано 26 млн 349 тыс. 868 рублей 9 копеек, а с Юрия Хризмана и Виктора Чудова — 60 млн 276 тыс. 148 рублей 68 копеек.

Суд также сохранил наложенный в ходе предварительного расследования арест на имущество осуждённых в качестве обеспечивающей меры исполнения приговора.

«Убеждён в невиновности своего подзащитного»

Во время выступления с последним словом обвиняемые просили суд оправдать их, передаёт ТАСС. Адвокаты осуждённых уже заявили, что приговор будет обжалован.

«Я сам удивлён приговором... Все доводы защиты были подтверждены документами... Будем обжаловать», — заявил адвокат экс-главы «Дальспецстроя» Игорь Анисимов.

«По-прежнему убеждён в невиновности своего подзащитного в том преступлении, в единственном эпизоде, которое ему вменяют — это злоупотребления при строительстве космодрома Восточный... Мы этим приговором недовольны... Будем отстаивать дальше свою линию защиты путём подачи апелляционной жалобы в Верховный суд РФ. Надеемся если не на оправдание, то хотя бы на смягчение приговора», — в свою очередь отметил адвокат Ашихмина Алексей Слепцов.

Он также подчеркнул, что у осуждённых нет таких средств, чтобы в полном объёме выплатить назначенные судом штрафы. По его словам, даже если продать всё их имущество, необходимая сумма не наберётся, передаёт РИА Новости.

Перед оглашением приговора бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов заявил, что он лишь занимался предпринимательской деятельностью, а его дело и процесс «Дальспецстроя» объединили для создания общественного резонанса.

При этом представители Следственного комитета России выразили удовлетворение вынесенным приговором, назвав его справедливым.

«СК России считает справедливым приговор Дальневосточного окружного военного суда, который посчитал объективными и достаточными доказательства следствия по делу о хищениях свыше 5 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Reuters

Уголовные дела в отношении четырёх человек были возбуждены в 2014 и 2015 годах. По версии следствия экс-глава «Дальспецстроя» и главбух предприятия, выступавшего генеральным подрядчиком строительства космодрома в Амурской области, решили направить часть авансов по 11 государственным контрактам не на строительство Восточного, а на гашение кредитов предприятия. Кроме того, обоих Хризманов и Чудова обвинили в хищении около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою».

Суд практически полностью удовлетворил позицию гособвинения, которое требовало для Хризмана-старшего 14 лет лишения свободы, для Ашихмина — семь лет, а для Чудова и Хризмана-младшего — по шесть лет заключения. В ходе судебного процесса все фигуранты дела находились под арестом.