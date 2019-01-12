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Присутствие США на Ближнем Востоке не делает ситуацию лучше, но и хуже тоже не делает — американский специалист по нацбезопасности
12 января 2019, 13:24 • 62 • В мире
Консультант по нацбезопасности из США высказал точку зрения, что американское присутствие на Ближнем Востоке многие годы никак не поспособствовало искусственной демократизации общества и политических кругов и стабилизации ситуации. Но он также отметил, что это и не ухудшило положения дел в регионе.
Издание The New York Times выпустило материал о том, что вскоре Ближний Восток столкнётся с постамериканской эпохой.
В этом материале своё мнение о происходящем высказывают несколько экспертов, в том числе и ученый Колумбийского университета Гари Сик, который работал в Совете национальной безопасности при трех президентах.
Он откроено высказывается: "Реальность такова, что наших [американских] непосредственных интересов в плане защиты американской родины на Ближнем Востоке очень мало".
Ученый считает, что "все довольно хаотично".
На практике он не видит, чтобы ситуация по демократизации Ближнего Востока становились лучше с американским присутствием, но и не видит, чтобы она становилась намного хуже. Он также полагает, что ситуация не станет более критичной и без американского контингента в этом регионе.
Он уверен, что администрации и Обамы и Трампа рассматривали Ближний Восток, прежде всего, как источник неприятностей, которые отбирали ресурсы у других американских приоритетов. Оба президента призвали региональные державы играть более активную роль в защите и управлении регионом.
Сик напоминает, что американская защита больше не нужна для обеспечения свободного потока нефти из Персидского залива, а бум внутреннего производства в любом случае сделал США менее зависимыми от ближневосточной нефти. В настоящее время Израиль может похвастаться самыми эффективными вооруженными силами региона и сильной экономикой, в то время как многие его соседи находятся в руинах, что делает его менее зависимым от американской защиты.
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