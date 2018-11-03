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Присутствие нежелательно: Азербайджан заблокировал въезд в страну российскому журналисту
03 ноября 2018, 02:54 • 27 • В мире
Журналист Илья Варламов заявил, что его задержали в аэропорту Баку. Однако в действительности мужчину не задерживали, а лишь не впустили на территорию страны.
Российский журналист Илья Варламов пожаловался, что его не пустили в Азербайджан. По его словам, его остановили в аэропорту Баку на паспортном контроле, попросили подождать, а после заявили, что его появление в стране нежелательно.
Как заявил сам журналист, причин для ограничения въезда, с его точки зрения, нет. Впрочем, он не исключил, что инцидент мог быть связан с его творчеством.
«Возможно, причина - в моих старых постах про Баку», - цитирует его слова «360».
Однако журналист не стал раскаиваться за написанное, отметив, что действительную причину его недопуска в Баку могут знать в республиканском МИД.
«Азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись», - язвительно заметил он.
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