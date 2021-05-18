Присутствие 3,5 тысячи зрителей на Евровидении признали безопасным

Голландские учёные провели исследование и признали безопасным присутствие 3,5 тысячи зрителей на каждом из концертов Евровидения. Однако тут же разразился скандал: сотни специалистов с этим не согласились.

Исследование проводили учёные проекта Fieldlab Events. Они установили, что 3,5 тысячи зрителей, которые 18 мая наполнят зал конференц-центра Rotterdam Ahoy в Нидерландах, будут в безопасности. Им рекомендовано носить маски только при перемещении между локациями. В зале можно обойтись и без них. Даже социальную дистанцию разрешено не соблюдать.

Проект Fieldlab Events был создан по инициативе властей Нидерландов и при участии с главными ивент-компаниями. Перед специалистами стояла задача найти безопасный способ провести массовое мероприятия, когда пандемия ещё не закончилась.

Эксперты взяли за основу данные по конференции Back to Live Congress и театрального выступления Guido Weijers'. Оба мероприятия прошли ещё полтора года назад в Ультрехте. Зрители наблюдали за происходящим на сцене из зала. Такие мероприятия отнесли к типу I, как и Евровидение.

Исследователи на основе данных составили математическую модель, которая показала, что вероятность заразиться будет крайне низкой. Зрители, которых допустят в зал, обязали сдать тесты на коронавирус.

Однако не все настроены так оптимистично, как власти принимающей страны и организаторы песенного конкурса. Более 350 голландских учёных поставили свои подписи под открытым письмом. В документе сказано, что исследование Fieldlab Events не соответствует ни научным, ни этическим требованиям. Специалисты предупреждают: допуск тысяч людей в зрительный зал может обернуться вспышкой коронавируса.

Песенный конкурс "Евровидение" существует уже 66 лет. Из вокального соревнования он давно трансформировался в целую индустрию, на которой зарабатываются миллиарды. Но и тратятся немалые деньги. Так, Роттердам потратил 18,4 миллиона долларов на организацию конкурса, а потом ещё заплатил 7,9 миллиона дополнительно. Властям крайне важно было сделать всё, чтобы конкурс состоялся в очном формате, ведь только так есть шанс вернуть хотя бы частично потраченные средства.