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«Пристыдившая» недовольных 3,5 тыс. в месяц сенатор Лахова свалила всю вину на журналистов
20 ноября 2018, 20:39 • 112 • Политика
Сенатор Лахова, пристыдившая недовольных прожиточным минимум в 3,5 тысячи рублей в месяц, выступила с новым заявлением. Она обвинила журналистов том, что они якобы ее неправильно комментируют.
Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, пытавшаяся пристыдить людей, недовольных прожиточным минимумом в 3,5 тысячи рублей в месяц, обвинила журналистов в том, что ее «неправильно комментируют». Ранее политик заявила, что все, кто недоволен суммой в 3,5 тысячи рублей в месяц, должны вспомнить об ужасах и лишениях войны, которые сделали наших предков «более разумными».
По словам Лаховой, все те, кто прошел все испытания войны, сейчас очень разумные и со светлой головой. Сенатор предположила, что этому поспособствовали стрессы и лишения, и намекнула, что недовольные прожиточным минимумом в 3,5 тысячи рублей в месяц стоит об этом задуматься. Слова политика предсказуемо вызвали народный гнев и призывы к увольнению. Также Лаховой предложили самой пожить на 3,5 тысячи рублей, чтобы ее голова стала более разумной и светлой.
При этом сенатор отказывается комментировать собственное высказывание и обвиняет журналистов, которые ее якобы неправильно комментируют.
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