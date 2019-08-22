«Приступили к изучению чёрных ящиков»: СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки A321 в Подмосковье

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и специалисты СК России завершили работу на месте аварийной посадки самолёта Airbus A321 в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии». Там отметили, что лайнер готов к эвакуации. По информации СМИ, корпус воздушного судна разрежут гидравлическими ножницами. Между тем в Следственном комитете приступили к изучению записей чёрных ящиков.

Следственный комитет России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершили работы на месте аварийной посадки А321, летевшего из Москвы в Симферополь. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика «Уральские авиалинии».

«22 августа СК России и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании «Уральские авиалинии», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что лайнер полностью готов к эвакуации. Из баков откачали топливо, были удалены элементы, где находились под давлением жидкости и газы. Также были сняты все ценные блоки и двигатели.

«Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие жидкости и газы — гидроаккумуляторы, пожарные баллоны и кислородные баллоны — разряжены или сняты», — рассказали в авиакомпании.

По данным источника ТАСС в оперативном штабе, из баков откачали более 2,5 т топлива, в ближайшем времени специалисты начнут разрезать самолёт с помощью гидравлических ножниц. «Работы планируется завершить до понедельника (26 августа. — RT)», — приводит агентство слова собеседника.

Между тем работы по вывозу самолёта с места ЧП начнутся 23 августа после согласования с ГИБДД. При этом в пресс-службе уточнили, что использование каких-либо частей совершившего жёсткую посадку А321 не планируется.

Сопоставят данные

В МАК отметили, что запись с бортовых самописцев уже расшифрована и передана комиссии по расследованию.

«Работа с чёрными ящиками завершена, запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы», — рассказал ТАСС источник в комитете.

По его словам, промежуточный отчёт о результатах расследования будет подготовлен в течение 30 дней. Содействие комиссии МАК оказывают специалисты Росавиации и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Последние участвуют в расследовании на основании Конвенции о международной гражданской авиации как представители государства-разработчика самолёта и двигателей.

В Следственном комитете, в свою очередь, уточнили, что представители ведомства приступили к анализу данных бортовых самописцев.

«В настоящее время следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины», — говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Также уточняется, что в рамках расследования изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования.

Выплаты продолжаются

Между тем уже почти 90 пассажиров А321 получили компенсацию, заявили в «Уральских авиалиниях».

«Утром было 88», — сказала представитель пресс-службы в ответ на вопрос РИА Новости о количестве человек, получивших выплаты.

Как ранее заявляли в авиакомпании, каждый бывший на борту аварийно севшего лайнера получит по 100 тыс. рублей в счёт возмещения ущерба.

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«Чудо на кукурузном поле»

Напомним, 15 августа самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Жуковский в Подмосковье. На борту лайнера, следовавшего из Москвы в Симферополь, находилось более 230 человек, включая свыше 40 детей.

Причиной вынужденного приземления стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. Воздушным судном управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

«Решение менялось несколько раз... Я планировал набрать определённую высоту, на ней задержаться, отработать отказ (двигателя. — RT), принять решение, рассчитать всё. Но, как оказалось потом, времени было вообще мало», — сказал Юсупов после инцидента.

В итоге лайнер посадили «на брюхо» без выпуска шасси. По словам командира экипажа. это было сделано из соображений безопасности.

Впоследствии СМИ окрестили произошедшее «чудом на кукурузном поле».

«Выполнял то, что должен»

Как позднее заявил глава Росавиации Александр Нерадько, пилоты приняли «единственно верное решение». Благодаря ему удалось избежать жертв и пожара на борту, хотя топливные баки самолёта были полными. Тем не менее за медицинской помощью обратились 76 пассажиров, включая 19 детей. Однако госпитализация понадобилась лишь одной женщине. Пострадал и второй пилот Георгий Мурзин. У него были диагностированы ушибы груди.

Мастерство пилотов и профессионализм экипажа в целом высоко оценили сами пассажиры, представители общественности и официальные лица. Так, президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.

При этом командир А321 отметил, что героем себя не считает, так как просто выполнял свою работу.

«Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю», — сказал Дамир Юсупов в эфире телеканала «Россия 1».