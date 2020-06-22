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Приступ совестливости: Название мороженого сочли "уничижительным" для эскимосов

22 июня 2020, 02:00  •  48 • В мире
На поднявшейся в мире волне "расового равенства" некоторые производители сладостей стали менять название своей продукции. Дело дошло даже до мороженого "эскимо". "Утро началось с приступа совестливости", - с сарказмом комментирует политолог Армен Гаспарян.
Как стало известно из публикации The Wall Street Journal, "дочка" Nestle - производитель мороженого Dreyer’s - решила отказаться от термина "эскимо", поскольку он является "оскорбительным для эскимосов".
Мы стремимся быть частью достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным, - заявила в беседе с изданием главный маркетолог предприятия Элизабет Маркес.
Стоит отметить, что сливочный батончик на палочке, облитый шоколадной глазурью, под название Eskimo Pie (эскимосский пирог) выпускается с 1920 года, спустя ещё год логотип лакомства - человечек в меховой одежде - и название были запатентованы в США.
С тех пор 24 января во многих других странах отмечают неофициальный праздник - международный День эскимо. И только сейчас неожиданно привычное название стало "нетолерантным".
В Советском Союзе мороженое под этим названием выпускается с 1935 года.
Стоит отметить, что приступы "совестливой толерантности" ранее случились и у других производителей сладостей. Дело коснулось, к примеру, логотипов с изображением афроамериканцев - Uncle Benʼs у Mars и Aunt Jemima у PepsiCo. А согласно изданию Business Insider, эти бренды вместе с Eskimo Pie были признаны "самыми расистскими".
К слову, в Швейцарии с прилавков магазинов исчезло пирожное "Mohrenkopf", которое также выпускалось с ХХ столетия. Название десерта, по вкусу похожего на зефир в шоколаде, на русский переводится как "Голова мавра", что, конечно, никак не соответствует новому тренду политкорректности. Это лакомство в Финляндии носило название "Поцелуй негра" и, конечно, тоже было переименовано в срочном порядке.

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