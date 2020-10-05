Приструнить Пекин. Соберут ли США антикитайский альянс • 87 • Аналитика © AP Photo / Aris Messinis/Pool Китайские шпионы развернули пропаганду в Америке, подкупают университеты, воруют технологические секреты. Хуже того — китайцы хозяйничают в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. Так считают в Госдепартаменте США и собираются создать антикитайский альянс. Согласится ли кто-нибудь к нему присоединиться, разбиралось РИА Новости. Переворот курса "Главная внешняя угроза, с которой сталкиваются сегодня США, — китайский режим, Коммунистическая партия под предводительством генсекретаря Си Цзиньпина", — заявил госсекретарь Майк Помпео в одном из недавних интервью. В Госдепе отмечают, что для противостояния Китаю сделано многое. Команда Трампа развернула 50-летний политический курс США на китайском направлении, отметил Помпео. Со времен администрации Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, открывших миру КНР в 1970-х, в Белом доме верили, что если сотрудничать с Пекином, то китайцы постепенно приобщатся к западным ценностям. План провалился, констатировал Помпео. Поэтому хватит "подставлять вторую щеку". "Для всех были одни правила, а для Китая — особые. И мы это прекратили", — подчеркнул глава американской дипломатии. "Я проехал по миру и убедился, что многие осознают эту проблему, дело не только в отношениях США и КНР", — указал Помпео. Следующий век не должен стал китайским, добавил он. Поэтому Вашингтон приступил к формированию глобальной коалиции. Свободным миром против Китая В июле на встрече с британским коллегой Домиником Раабом Помпео сказал, что Пекин "позорно" использовал пандемию коронавируса в своих целях. Как именно — не уточнил. Кто войдет в предполагаемый альянс, тоже не пояснил. Заметил только, что на его создание понадобится несколько лет. Главный претендент, конечно, Евросоюз. Там уже называли КНР стратегическим противником, жаловались на его торговую экспансию, нетранспарентность, экологическую безответственность. "Вашингтон оказывает давление, чтобы европейские страны разрывали отношения с Пекином, ужесточали правила взаимодействия, в первую очередь в сфере технологий", — объясняет РИА Новости Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Британия прекратила сотрудничество с китайской компанией Huawei в сфере технологий 5G, напоминает он. Однако континентальные страны продолжают взаимодействовать с КНР и не желают подчиняться США. Так, в начале сентября состоялся онлайн-саммит с участием Си Цзиньпина, канцлера Германии Ангелы Меркель, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Европейского совета Шарля Мишеля. © REUTERS / Yves Herman/Pool/File Photo Видеовстреча лидеров Китая и ЕС. 14 сентября 2020 "Евросоюз не особо заинтересован в антикитайском альянсе, — считает консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. — Брюссель придерживается более прагматичной линии, исходя из интересов каждой страны, собственных проектов". Другое дело Австралия. У Канберры с Пекином сложные отношения. После того как австралийцы призвали к независимому расследованию причин появления коронавируса, китайцы частично запретили импорт австралийской говядины, выслали из страны журналистов, одного репортера даже арестовали по подозрению в шпионаже. Однако Канберра вряд ли пойдет на дальнейшее обострение, полагает Умаров. "Присоединение к альянсу усугубит положение австралийцев. Никакого бонуса от этого они не получат. Скорее всего, по внутренним каналам Канберра уже пытается исправить ситуацию", — говорит собеседник агентства. В то же время Дмитрий Суслов напоминает, что Австралия — участник Четырехстороннего диалога по безопасности Quad, в который также входят Япония, Индия и США. "Это партнерство создавали именно на антикитайской основе. Однако ни Япония, ни Индия не хотят конфронтации с Китаем, тем более в экономике. Токио склоняется к поддержанию баланса "сотрудничество — соперничество", а Дели, несмотря на территориальные проблемы, старается и сохранить, так сказать, экзистенциальные связи с КНР, и не утратить внешнеполитическую самостоятельность из-за США", — рассуждает он. Вашингтон не прочь привлечь к альянсу Россию. "В администрации Трампа хотели бы улучшить отношения с Москвой за счет ухудшения нашего взаимодействия с Пекином. Так, уверяют, что у России объективно больше противоречий с Китаем, чем с США, и до сих пор не исключают российско-американское сотрудничество на антикитайской основе хотя бы в отдельных регионах, например в Арктике", — отмечает Суслов. Однако, на его взгляд, это крайне маловероятный сценарий. © AP Photo / Ng Han Guan Логотип компании Huawei в магазине в Пекине Шанс на юге В Юго-Восточной Азии американцам проще: Вьетнам и Филиппины никак не поделят с Китаем акваторию и острова в Южно-Китайском море. Вашингтон прежде ратовал за свободу мореходства. Однако нынешним летом ситуация обострилась и здесь. Белый дом впервые признал решение морского трибунала ООН по иску Филиппин против Китая. Арбитраж постановил, что у КНР нет исторического права на акваторию. Китай вердикт отклонил. И напомнил, что США вообще не присоединялись к Конвенции по морскому праву ООН и поэтому не могут участвовать в споре. Однако даже Ханой и Манила вряд ли вступят в коалицию. При президенте Родриго Дутерте политика Филиппин дала крен в сторону Китая. В начале этого года Манила расторгла соглашение о размещении на островах американского контингента. С Социалистической Республикой Вьетнам США вообще воевали, хотя отношения сейчас развиваются — и именно на антикитайской основе. © AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha Jetzer Корабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море. 6 июля 2020 года У стран Юго-Восточной Азии с Китаем тесные торгово-экономические связи, к тому же там большие китайские диаспоры. "Если дружишь с двумя странами, которые находятся по разные стороны баррикад, иногда получается ладить с обеими одинаково, но порой это довольно неудобно", — признался премьер Сингапура Ли Сяньлун. Иными словами, меньше всего государствам ЮВА хотелось бы выбирать между двумя крупными партнерами. Собеседники РИА Новости сходятся во мнении: заявления Помпео в первую очередь — предвыборная бравада. Всем странам, которые потенциально могут войти в антикитайский союз, вступать в открытую конфронтацию с Пекином невыгодно, а то и опасно. Тем более администрация Трампа за несколько лет дискредитировала союзнические отношения как в Европе, так и в Азии. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





87 Источник Похожие новости Россия превратится в полиэтиленоколонку Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"? США уже тренируются бомбить Китай Исторический поход Трампа уже назван фашистским Первые лица стран мира с подтверждённым COVID-19 в 2020 году Беглый король. Как Португалия стала республикой Новости партнеров