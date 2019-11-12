Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.

«Он (Зеленский. — RT) её (попытку договориться с Путиным. — RT) сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», — подчеркнул Пристайко в эфире ICTV.

Также министр добавил, что «каждый глава украинского государства делает честную попытку» найти возможность взаимодействовать с ним.

По словам Пристайко, Украина выполнила «довольно болезненные для общества условия» для проведения саммита «нормандской четвёрки».

«Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что это, без преувеличения, критический момент нашей истории», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи Путина и Зеленского.

Он заверил, что российский лидер является «сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло», и сообщил о концентрации внимания на подготовке к процессу нормандского формата.

Отмечалось, что Зеленский дал Назарбаеву своё согласие на встречу с Путиным.