Пристайко оценил возможность встречи глав МИД в нормандском формате

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко оценил возможность проведения министерской встречи в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я никогда не слышал от Франции, Германии или России, что мы будем проводить такую встречу», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Пристайко отметил, что он предпочитает уделить внимание подготовке президентской встречи в нормандском формате, нежели министерской.

«Мы виделись с Лавровым в декабре на полях СМИД, потом все мы собрались и поняли, министерские встречи в формате нормандской четверки не очень эффективны. Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать её самим», — подчеркнул министр.

Ранее Пристайко заявил, что лидеры «нормандской четвёрки» при желании могут изменить Минские соглашения.