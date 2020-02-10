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Пристайко оценил возможность встречи глав МИД в нормандском формате
10 февраля 2020, 22:24 • 95 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко оценил возможность проведения министерской встречи в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
© Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Я никогда не слышал от Франции, Германии или России, что мы будем проводить такую встречу», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Пристайко отметил, что он предпочитает уделить внимание подготовке президентской встречи в нормандском формате, нежели министерской.
«Мы виделись с Лавровым в декабре на полях СМИД, потом все мы собрались и поняли, министерские встречи в формате нормандской четверки не очень эффективны. Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать её самим», — подчеркнул министр.
Ранее Пристайко заявил, что лидеры «нормандской четвёрки» при желании могут изменить Минские соглашения.
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