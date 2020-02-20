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Пристайко оценил отношения с США на фоне попытки импичмента Трампа

20 февраля 2020, 03:54  •  24 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Bloomberg заявил, что ситуация вокруг процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа не повлияла на двусторонние отношения стран.
 
Reuters
 

«Нам не кажется, что эти отношения должны быть перезапущены. Можно считать, что Украина была втянута в эти дела, но мы уверены, что это не повлияло на (двусторонние. — RT) отношения», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава украинского МИД также подчеркнул, что в Киеве рады, что процедура импичмента президента США завершилась.

«Мы надеемся, что никто не будет совать нос в наши выборы. Это то, что мы сами пытаемся делать — держаться подальше от ваших внутренних дел, от вашего избирательного процесса, особенно в год (президентских. — RT) выборов», — заключил он.

Ранее сенат США оправдал Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Таким образом, официальное расследование по делу об импичменте американского президента завершилось.

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