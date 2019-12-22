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Пристайко объяснил ужесточение правил поездок украинцев в Россию

22 декабря 2019, 06:39  •  131 • Украина
Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал причины ужесточения правил поездок украинцев в Россию.
 
АГН «Москва» © Александр Авилов
 

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Выезд с загранпаспортом даёт возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал он.

Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

По его словам, данное нововведение позволит пограничникам «быстрее и без помех» получать полную картину того, кто покидает Украину.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство приняло решение разрешить гражданам выезд с территории страны в Россию только по заграничным паспортам, норма начнёт действовать с 1 марта 2020 года.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с Nation News прокомментировал данное решение Киева.

Подробнее — в материале RT.

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