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Пристайко: нормандский саммит должен ускорить обмен с Россией

14 ноября 2019, 15:09  •  25 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что будущий саммит «нормандской четвёрки» должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.
 
Reuters
 

«Мы хотим получить максимальное число наших граждан, которые на данный момент находятся и в тюрьмах на территории России и на территории так называемых народных республик Донбасса», — цитирует Пристайко «Укринформ».

Также, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что готовящаяся встреча откроет путь к окончательному разрешению конфликта в Донбассе.

Ранее Пристайко заявил, что в настоящее время двусторонняя встреча между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным не планируется.

В свою очередь, в Кремле сообщали, что говорить о возможности такой встречи рано — в настоящее время акцент делается на подготовке к нормандскому саммиту.

13 ноября Москва отметила позитивную динамику в процессе подготовки к саммиту.

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