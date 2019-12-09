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Пристайко назвал границу Украины главной «красной линией» переговоров

09 декабря 2019, 00:09  •  60 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что главной «красной линией» для украинской делегации на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» является государственная граница страны.
 
Reuters
 

«Наша главная «красная линия», от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины», — написал Пристайко в своём Twitter.

Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 декабря 2019 г.

Ранее в Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Красные линии для Зеленского», прошедшая в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны состояться в Париже 9 декабря.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования».

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