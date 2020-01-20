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Пристайко надеется на прогресс в решении конфликта в Донбассе
20 января 2020, 15:54 • 83 • Украина
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе в 2020 году.
Reuters
Об этом он сказал на совместном брифинге с председателем ОБСЕ Эди Рамой.
«Надеемся, этот год мы сделаем достаточно прогрессивным на пути к мирному урегулированию и разрешению ситуации на востоке Украины», — приводит слова Пристайко РИА Новости.
Ранее в МИД России оценили усилия Киева по разрешению конфликта в Донбассе, отметив, что новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по решению ситуации на юго-востоке страны.
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