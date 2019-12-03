Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За спасение президента - пирог: Посадивших самолёт Путина в туман наградили вишн...
Владимир Соловьев: Зеленскому, чтобы не позориться, перед встречей «нормандской ...
Трамп отомстил международному агентству Bloomberg за отказ расследовать преступл...
Снова не хватило денег? Компенсацию советских вкладов отложили ещё на год
Главная / Украина

Пристайко хочет привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе, чтобы добиться Ruxit

03 декабря 2019, 15:40  •  152 • Украина

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в преддверии саммита "нормандской четверки" заявил, что хотел бы привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе и добиться, как он выразился, Ruxit по аналогии с Brexit. Он прибыл во вторник в Лондон, где проходит встреча лидеров стран альянса и дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором выразил надежду на помощь блока.

"Я даже придумал слово - Ruxit, - сказал Пристайко. - Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим. Надеемся на это".

По словам министра, президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров НАТО не предусматривает приглашение на них руководителей стран-партнеров.

"Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО, - продолжал он. - Хочу напомнить, что мы стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу еще раз напомнить лидерам альянса".

Сам Пристайко также не будет принимать участия в саммите, но будет участвовать в конференции НАТО, которая пройдет параллельно со встречей лидеров альянса.

С самого начала гражданского конфликта в Донбассе, возникшего в результате государственного переворота на Украине зимой 2014 года, российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к происходящему и все утверждения официального Киева о "вмешательстве России" и наличии там якобы российских войск называла "пропагандистской фальшивкой". Москва также неизменно указывает, что урегулирование этого исключительно внутриукраинского конфликта возможно только путем прямого диалога между официальным Киевом и республиками Донбасса в рамках выполнения ими минских соглашений. 9 декабря в Париже запланирована очередная встреча лидеров "нормандской четверки", которая как раз призвана придать импульс реализации минских соглашений как единственного международно признанного механизма достижения мира в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



152
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 21:54
В Госдуме прокомментировали заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
02 декабря 2019, 18:39
В Госдуме призвали Украину выполнять Минские соглашения
02 декабря 2019, 21:54
В Совфеде предложили США помочь Украине признать Крым частью России
03 декабря 2019, 14:09
Новак оценил возможность встречи с Украиной и ЕК по газу 5 декабря
03 декабря 2019, 14:24
В Молдове резко поредели ряды унионистов
03 декабря 2019, 01:09
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа...
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Бара...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газовых планах Украины
27 ноября 2019, 05:39
"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты" на орбиту для астронавтов - китайское СМИ
27 ноября 2019, 18:39
"Вот что С-400 делает!": Турция рискнула поставить ультиматум НАТО
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
01 декабря 2019, 00:39
Зреет зрада вокруг польского газопровода Baltic Pipe (Руслан Осташко)
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
30 ноября 2019, 19:56
Даже Соловьев РАСТЕРЯЛСЯ после ТАКОЙ речи гостя! Что УКРАИНА о себе ВОЗОМНИЛА?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.