«Пристально следим»: США заявили о непричастности к ракетному удару по военной базе в Сирии

Сирийская военная база в провинции Хомс подверглась ракетному удару. Как отмечает государственное агентство SANA, есть погибшие и раненые. Сообщения появились на фоне заявлений США о причастности Дамаска к химатаке в городе Дума, где погибли десятки мирных жителей. Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что власти Сирии «дорого заплатят» за этот инцидент. Каких-либо доказательств вины властей арабской республики Вашингтон пока не предоставил. При этом в Пентагоне заявляют о непричастности к ракетному удару. Год назад, 7 апреля 2017 года, Соединённые Штаты нанесли удар по правительственной базе Шайрат в Сирии. Тогда поводом также стали заявления о якобы применении властями Сирии химоружия в провинции Идлиб.

Сирийская правительственная база T-4 в провинции Хомс подверглась ракетному удару. Сообщается, что есть погибшие и раненые. Об этом говорится в заявлении сирийского государственного агентства SANA со ссылкой на военный источник. Согласно сообщению агентства, сирийские средства ПВО сбили восемь ракет.

Военный источник агентства SANA не исключил, что обстрел мог быть проведён Соединёнными Штатами.

Однако в Пентагоне эту информацию отрицают. «В настоящий момент Министерство обороны не проводит авиаудары в Сирии», — заявил представитель американского оборонного ведомства Кристофер Шервуд.

«Мы продолжим пристально следить за ситуацией и поддерживать дипломатические усилия по привлечению к ответственности тех, кто использует химоружие в Сирии», — отметили в Пентагоне.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о нескольких сильных взрывах, которые были слышны у военного аэродрома в момент атаки. Ракеты на подлёте к сирийскому военному объекту пересекли воздушное пространство Ливана, отмечает телеканал.

При этом новостной портал Al Masdar заявляет о «неизвестных самолётах», которые пересекли воздушное пространство Сирии, отмечается их возможная принадлежность к ВВС Израиля. О том, что самолёты ВВС Израиля совершали разведывательные полёты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент атаки в провинции Хомс, сообщает и телеканал Al Mayadeen.

Представители армии Израиля пока воздерживаются от комментариев.

«Дорого заплатят»

Ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт не исключил, что Вашингтон может предпринять силовые шаги в ответ на «химическую атаку», которую якобы осуществили сирийские правительственные силы. Трамп, в свою очередь, заявил, что Дамаску придётся «заплатить большую цену».

«Много погибших, в том числе женщины и дети, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружён сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придётся заплатить большую цену», — написал американский лидер в Twitter.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

О химатаке в Думе сообщили боевики и оппозиционные Башару Асаду организации, которые называют себя правозащитными. Так, о нападении заявили «Белые каски», Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, Сирийско-американское медицинское общество (SAMS), Союз медицинских организаций и Медиацентр Гуты.

По информации боевиков, Дамаск атаковал Думу бомбой с хлором. Как утверждают в Сирийско-американском медицинском обществе, она якобы попала в больницу, а после взрыва правительственные силы применили несколько видов нервно-паралитических веществ. Медиацентр Гуты и базирующийся в США Союз медицинских организаций сообщили о 70 погибших.

Россия предупреждала

При этом ещё 6 апреля глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко предупредил, что террористы на юге Сирии готовят провокации с применением отравляющих веществ.

«Боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа», — отмечал он.

Тем не менее в Вашингтоне поспешили обвинить в нападении Дамаск. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, в Белом доме рассмотрят возможные варианты ответа на химатаку.

«Похоже, это ещё один ужасный пример действий режима Асада», — заявил он в интервью CBS.

В связи с сообщениями о химической атаке девять стран Совета Безопасности ООН, в том числе США, Великобритания и Франция, призвали провести экстренное заседание Совбеза. В ходе телефонного разговора Трамп договорился о координации действий Вашингтона и Парижа с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Они решили координировать свои действия и инициативы в рамках СБ ООН, который должен собраться в понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке, чтобы осудить неуважение к резолюции 2401, а также повторное применение химического оружия», — заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

В ответ на сообщения о химатаке в МИД России заявили, что информационные вбросы о применении отравляющих веществ правительственными силами призваны «выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию», а также оправдать возможные военные удары по Сирии.

«Необходимо ещё раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжёлым последствиям», — заявили в ведомстве.

Удар США по базе Шайрат

Год назад, 7 апреля 2017 года, Соединённые Штаты нанесли удар 59 ракетами «Томагавк» по сирийской правительственной базе Шайрат в провинции Хомс. Приказ о проведении удара отдел президент США Дональд Трамп. Это стало ответом Вашингтона на химатаку в городе Хан-Шейхун в сирийском Идлибе, к которой, с точки зрения Соединённых Штатов, были причастны власти Сирии.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По версии Соединённых Штатов, на базе Шайрат якобы могли храниться отравляющие вещества, которые были использованы при химатаке в Идлибе. Однако российская сторона не раз предлагала отправить на базу экспертов, чтобы найти доказательства наличия на ней химоружия. При этом США так и не представили материалов, свидетельствующих о присутствии на авиабазе Шайрат отравляющих веществ.