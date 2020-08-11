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Присоединят Белоруссию: на Украине раскрыли планы России после бегства Лукашенко

11 августа 2020, 17:10  •  121 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: AP/TASS
Обозреватель "Главреда" уверен, что Москва выстроит отношения с пришедшими к власти оппозиционерами
РФ не имеет никакого желания разбираться в ситуации с Белоруссией, так как президент Республики Александр Лукашенко, совершающий серьезные ошибки в ситуации с внутренними протестами, "не интересен даже Путину". Такое мнение выразил политэксперт Андрей Головачев.
Обозреватель уверен: Кремль не станет рисковать своей экономикой, активами и "Северным потоком – 2" после того, как Лукашенко "нарисовал" себе 80%-ю поддержку. РФ будет выстраивать отношения с другим лидером, которого изберут после бегства Батьки. С его поддержкой она и присоединит к себе страну.
Тем не менее, уверен Головачев, у России есть внешний раздражитель – Соединенные Штаты, которые могут спровоцировать ее на введение войск в Белоруссию. Дело в том, что Западу на руку введение новых антироссйиских санкций. Несмотря на это, Москва и так "вполне все контролирует", поэтому не станет спасать "диктатора". Через несколько месяцев белорусская экономика рухнет, и люди, желая стабильности, сами потянутся к РФ.
Запад же может спровоцировать Россию на введение войск в одном случае: создав иллюзию того, что пришедшие к власти оппозиционеры "развернут" Республику в "сторону Европы". Если РФ на это купится, то введет войска, сообщает "Главред".
Ранее белорусский политолог Петр Петровский оценил решение проигравшей Светланы Тихановской тайно уехать в Литву. По его словам, женщина сначала подстрекала людей к беспорядкам, а потом бросила их.
Не так давно соперница Александра Лукашенко опубликовала видеообращение к соотечественникам с названием "Я уехала к детям". В ролике она объяснила, по какой причине покинула родину.

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