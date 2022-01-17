«Присоединилась к более чем 100 странам»: в России оценили признание Австралией сертификата о вакцинации «Спутником V»

Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд на территорию государства иностранным гражданам, привитым российской вакциной против коронавирусной инфекции «Спутник V». В Управлении терапевтических товаров (TGA) Министерства здравоохранения Австралии указали, что получили всю необходимую информацию по препарату и его эффективности. Как подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Австралия присоединилась к более чем 100 странам мира, принимающих иностранцев, имеющих сертификат о вакцинации «Спутником V».

Австралия вошла в список из более 100 стран мира, принимающих иностранных граждан, привитых «Спутником V». Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя признание австралийскими властями сертификата о вакцинации двумя компонентами отечественной вакцины.

«Австралия присоединилась к более чем 100 другим странам, включая недавно пополнившие этот список Израиль и Саудовскую Аравию, которые принимают иностранных граждан, привитых Спутником V» — одной из самых безопасных и эффективных в мире вакцин против COVID-19, включая штамм омикрон», — сказал Дмитриев.

Отметим, что привитые «Спутником V» граждане могут въехать на территорию Саудовской Аравии с 1 января, а в Израиль — с 9 января.

В Министерстве здравоохранения России также положительно оценили расширение списка стран, признавших «Спутник V».

«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом её высокой эффективности», — заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

С комментарием относительно признания вакцины «Спутник V» в Австралии также выступило посольство РФ.

«Этот важный шаг создаёт более благоприятные предпосылки для поддержания гуманитарных и деловых связей между жителями наших стран в трудное время пандемии», — заявили в дипмиссии.

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В понедельник, 17 января, Управление терапевтических товаров (TGA) Министерства здравоохранения Австралии сообщило, что сертификат о вакцинации двумя компонентами вакцины «Спутник V» будет принят в качестве свидетельства вакцинации путешественников.

В австралийском ведомстве указали, что получили от российской стороны всю необходимую информацию для признания вакцины, разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологиии и микробиологии имени Гамалеи.

«На прошлой неделе Управление терапевтических товаров получило дополнительную информацию, демонстрирующую, что данная вакцина обеспечивает защиту и потенциально снижает вероятность того, что прибывающий из-за рубежа человек станет в Австралии распространителем инфекции COVID-19 или почувствует острое недомогание в связи с COVID-19», — сообщили в TGA.

В Австралии отметили, что вакцинация двумя дозами «Спутника V» в среднем на 89% эффективна от симптоматической инфекции и на 98-100% эффективна от госпитализации или летального исхода. Уточняется, что эти исследования были проведены до появления варианта «омикрон» вируса SARS-CoV-2: «В настоящее время во многих странах проходят исследования в реальных условиях на предмет эффективности ряда вакцин против омикрон-штамма».

Между тем прививка однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» по-прежнему не позволит иностранцам получить статус вакцинированного против COVID-19 в Австралии.

В австралийском управлении подчеркнули, что «признание вакцины «Спутник V» расширит варианты для возвращения международных студентов, притока в Австралию квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы и посещения страны представителями деловых кругов и большого спорта».

Министерство внутренних дел Австралии также обновило информацию на своём сайте, включив «Спутник V» в список вакцин, одобренных или признанных Управлением терапевтических товаров. Помимо разработки Центра Гамалеи, в перечень входят препараты Vaxzevria и Covishield (AstraZeneca), Pfizer — BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, BBIBP-CorV китайской Sinopharm, CoronaVac и Covaxin.

Для подтверждения статуса вакцинации «Спутника V» при въезде в Австралию необходимо предъявить сертификат международного образца, в котором будут указаны название препарата и даты обеих прививок. При этом с момента последней инъекции должно пройти не менее семи дней.

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Также ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V».

«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов, комментируя в интервью RT процесс признания «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения, сообщил, что центр Гамалеи получил положительное заключение по клиническим исследованиям от EMA. Теперь, по его словам, процедура перешла к самой сложной стадии.

«Вторая часть — это производственная часть. Это самый энергетически трудный момент согласования, потому что это вопрос согласования производственных регламентов — и даже не регламентов, а производственных стандартов. Он на самом деле самый сложный, и в настоящий момент мы находимся в процессе этого согласования — в первую очередь наши производственные площадки, которые вызвались на то, чтобы быть сертифицированы по стандартам ВОЗ и EMA», — сказал он.

Вакцина «Спутник V» одобрена более чем в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.