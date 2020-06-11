Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
ВСУ понесли потери в Донбассе: С боевиками "расправились" окопные заря...
Главная / Политика

Присоединение России к G7 лишит Японию надежды на Курилы

11 июня 2020, 13:00  •  68 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Территориальный спор Токио с Москвой уравняли с проблемой Крыма
Приглашение России на саммит G7 означает, что США и другие западные лидеры смирились с позицией Москвы по Крыму. Но это также лишает Японию надежды когда-либо получить Курильские острова.
Удивляться решению президента США Дональда Трампа позвать на саммит российского лидера Владимира Путина не стоит: глава Белого дома известен эпатирующими выходками. Однако поражает реакция Токио, говорится в статье Yahoo News Japan. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги не просто согласился на присоединение России к G7, но и приветствовал это. Фактически, он признал "аннексию Крыма", за которую Москву в свое время изгнали из "клуба избранных стран".
По мнению автора статьи, Япония просто захотела польстить Трампу, поддержав его идею, в то время как другие члены "семерки" ее раскритиковали. Но согласившись простить Россию за Крым, Токио своими руками перечеркивает надежды вернуть Курильские острова. Ведь, по мнению автора статьи, "захват Советским Союзом северных территорий осуществлялся по схожему с Крымом сценарию".
Впрочем, с такой оценкой ситуации многие японские читатели издания не согласились.
"Уравнивать "северные территории" с Крымом – это что-то! Необъективная антироссийская статья", "В статье автора много ошибок. Изначально Крым – это российская земля, просто подаренная Украине по капризу одного советского руководителя. Статьи о Крыме можно писать, когда обладаешь хотя бы таким объемом знаний", - приводит комментарии "ИноСМИ".
Ранее Трамп заявил, что будет настаивать на присутствии России в G7 вопреки мнению членов ЕС, передает "Царьград". Однако в Москве сочли такое приглашение "унизительным".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась правда
11 июня 2020, 06:00
"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы вернуть Крым силой
11 июня 2020, 07:00
"Венгров-то зачем взрывать?": Ядерные призывы украинского депутата поставили в тупик Россию
11 июня 2020, 09:00
"Технология известная и грязная": Пегов рассказал, кто должен был стать жертвой теракта в Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать зах...
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтова...
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась...
11 июня 2020, 04:00
Опять двадцать пять. Румыния снова собралась воевать с Россией
11 июня 2020, 06:00
"Панове, подайте бывшему министру": Климкину-Чугункину ответили на угрозы в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 18:55
"Дайте ещё борт!": Русские в бунтующих США массово просят вернуть их в Россию - Захарова
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атаковать Луганск и Донецк
06 июня 2020, 13:55
Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
09 июня 2020, 17:00
Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.