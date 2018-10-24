Прискакали: Шоковое повышение цен на газ украинцам оформят под соусом «Дня свободы и достоинства»

На фоне требований МВФ повысить цены на газ еще на 40% кабмин Украины занялся подготовкой празднования «Дня достоинства и свободы» 21 ноября.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2018 году «Дня достоинства и свободы», которым для украинских властей является день начала массовых митингов в 2004 и 2013 году – 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Согласно указу, кабмин Украины должен образовать оргкомитет по подготовке и празднованию в 2018 году «Дня достоинства и свободы». Правительству предписано принять «безотлагательные меры» для обеспечения «Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства». Ему предполагается передать оборудованные помещения для размещения экспозиций, а также хранения «музейных предметов».

Напомним, 21 ноября в 2004 году на улицах Киева началась «Оранжевая революция», в 2013 – Евромайдан.

В то же время стало известно, что МВФ потребовал от властей Украины поднять цену на газ для населения еще на 40 процентов, несмотря на то, что в этом году цены уже выросли на 23,5 процентов.

«Совпадение? Не думаю», - иронизирует по этому поводу писатель Армен Гаспарян, напоминая известную фразу телеведущего Дмитрия Киселева.