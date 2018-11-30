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Приштинский режим изгоняет последних косовских сербов с их земли

30 ноября 2018, 14:39  •  31 • Украина
Раковая опухоль в сердце Европы
В последние недели ситуация в сербском автономном крае Косово и Метохия, захваченном албанскими сепаратистами, которые объявили себя «Республикой Косово», резко обострилась. 23 ноября произошло вторжение албанского спецназа в населённую сербами часть Косовской Митровицы, были захвачены люди. Приштинский режим продолжает выдавливать косовских сербов с их земель.
Во время судебного процесса над Слободаном Милошевичем в Гаагском трибунале были представлены многочисленные доказательства того, что албанцы стали большинством в Косово путём прямого насилия над сербами. Насилие продолжается и сейчас, когда сербов в Косово осталось совсем немного. Сербское население Косово и Метохии уменьшилось по сравнению с 1948 годом почти в 23 (!) раза, а после ввода в этот край контингента НАТО – ещё в 4 раза! И эта раковая опухоль – изгнание народа с его земли – существует в сердце Европы.
«Республика Косово» возглавляется военными преступниками, но в «демократическом международном сообществе» их никто не трогает. Президент Косово – Хашим Тачи – в известном расследовании Совета Европы был назван главным организатором торговли человеческими органами. Жертвами Тачи становились не только сербы, его боевики не гнушались убивать и «своих», албанцев. За убийство албанцев в Международном трибунале по бывшей Югославии судили заместителя премьер-министра «Республики Косова» Ф. Лимая. Судили и … оправдали. Даже осторожная в словах Карла дель Понте говорила, что судьи в Гааге панически боятся косовских албанцев. В подтверждение её слов Гаагский трибунал дважды оправдывал судимого премьера «Республики Косово» Р. Харадиная… А недавно на заседании Совета Безопасности ООН «представитель Косова» в СБ В. Читаку поделилась своей гордостью тем, что лидеры «её страны» – это борцы с режимом Милошевича.
Представители западных держав в ООН не желают даже обсуждать косовский вопрос. На состоявшемся в ноябре заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Сербии был вынужден поблагодарить представителя КНР за то, что тот включил вопрос о ситуации в Косово в повестку дня Совбеза: эта неожиданная благодарность объяснялась тем, что ситуация в Косово должна была быть включена в повестку дня Совета Безопасности ещё в августе, но председательствовавшая в том месяце Британия… изъяла данный пункт из повестки! Это не ошибка, это осмысленная политика – навязывание тезиса о том, что ситуация в Косово «давно нормализовалась» и рассматривать там нечего.
Россия всегда заявляла решительные возражения в отношении такой практики, требуя сохранения режима отчёта Миссии ООН в Косово в Совете Безопасности.
Прежде всего, Россия привлекла внимание к решению о создании «армии Косова», что прямо противоречит Резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 года, которая на сегодняшний день является главной международно-правовой основой урегулирования ситуации в Косово и Метохии. Данная резолюция чётко устанавливает, что единственные организации, которые имею право на выполнение военных функций в сербском автономном крае, являются ОБСЕ и KFOR(в официальных документах ООН на русском языке – Силы для Косово).
Отказ западных членов Совета Безопасности ООН признать ухудшение ситуации в Косово происходит на фоне открытой атаки «Республики Косово» на прилежащие территории Сербии. Одновременно косовско-албанский режим развязал на Балканах торговую войну. 22 ноября Приштина ввела стопроцентную пошлину при ввозе на территорию Косово и Метохии всех основных жизненно важных товаров из Сербии, включая продовольствие и медикаменты. МИД России оценил это как удар по косовским сербам в расчёте на создание для них невыносимых условий проживания в родных местах – в точном соответствии с тем, как Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948) квалифицируется геноцид: им является «предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на её полное или частичное физическое уничтожение».
Александр МЕЗЯЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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