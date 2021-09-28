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«Приштина грубо нарушила обязательства»: замглавы МИД Сербии — о кризисе на границе с самопровозглашённым Косовом

28 сентября 2021, 23:10  •  25 • В мире
В нынешнем кризисе на границе Центральной Сербии и самопровозглашённого Косова виновата Приштина, которая пытается запугать и изгнать со своей территории сербское население. Об этом в интервью RT заявил замминистра иностранных дел Сербии Неманья Старович. По его словам, подобную политику косовские власти проводят на протяжении последних нескольких десятилетий, в результате чего край были вынуждены покинуть десятки тысяч сербов. При этом ЕС и НАТО закрывают глаза на подобные действия Приштины. В беседе с RT замминистра также подчеркнул, что Белград не заинтересован в эскалации конфликта и выступает за мирный диалог, однако опыт прошедших лет заставляет его быть готовым к любому развитию ситуации.
 
Обстановка на границе Сербии и самопровозглашённого Косова AFP © Armend NIMANI
 

— Что является причиной нынешнего кризиса вокруг Косова? Почему, несмотря на множество предшествующих провокаций Приштины, именно запрет сербских номеров стал поворотной точкой и вызвал такое развитие событий?

— Запрет проезда с регистрационными сербскими номерами, который в одностороннем порядке, вопреки всем ранее заключённым соглашениям и договорённостям, объявили временные институции самоуправления в Приштине, вызвал и политический, и гуманитарный кризис — как и кризис в сфере безопасности. Порядка 9,5 тыс. транспортных средств с сербскими номерами оказались практически в плену на севере Косова и Метохии, включая автомобили скорой помощи и грузовики с лекарствами и товарами первой необходимости. Поэтому становится совершенно ясен протест сербов, живущих на севере Косова и Метохии, и государственных органов Республики Сербия, ведь мы не можем промолчать в ответ на такую угрозу для наших граждан и соотечественников.

  • Замминистра иностранных дел Сербии Неманья Старович
  • © Министерство иностранных дел Сербии

Напомню, что Сербия ничем не спровоцировала подобные антицивилизационные действия приштинских властей, речь идёт об одностороннем шаге, единственная цель которого — запугивание сербского населения и изгнание сербов с территории Косова и Метохии. Подтверждает это и тот факт, что приштинские власти в целях исполнения этих односторонних мер направили порядка 350 вооружённых автоматами и винтовками спецназовцев на север Косова. Этим шагом Приштина грубо нарушила обязательства, согласно которым может отправлять отряды специального назначения на север Косова и Метохии только с согласия глав четырёх муниципалитетов с преобладающим сербским населением, что, разумеется, не было соблюдено.

— Албанская сторона утверждает, что соглашение о свободе передвижения, заключённое между Белградом и Приштиной в 2011 году, подразумевало введение в крае исключительно «косовских» номеров, и косовские власти сейчас лишь перешли к выполнению того, о чём договорились ранее. Насколько это верно? 

— Соглашения 2011 и 2016 годов определяли срок, в течение которого приштинские власти должны были продолжать выдачу политически нейтральных номеров серии КС, принятых ещё при администрации ООН. Срок в 5+5 лет после заключения договорённостей действительно истёк, однако соглашение 2016 года не подразумевало автоматических односторонних шагов, но обязывало обе стороны по истечении срока действия соглашений возобновить переговоры и урегулировать этот вопрос. К сожалению, этого не произошло.

Приштина множество раз игнорировала настойчивые запросы официального Белграда, чтобы вопрос номерных знаков и свободы передвижения в широком смысле рассматривались в рамках диалога в Брюсселе. Но даже в столь абстрактном вопросе, касающемся политически нейтральных номеров серии КС, Приштина ни в одном соглашении не может найти оснований для своего одностороннего решения, запрещающего проезд с номерными знаками Сербии, с которыми можно свободно поехать в Париж или Москву, но не в Приштину.

— Чем обусловлено подобное поведение Приштины? Какую роль в этом играют чувство безнаказанности и покровительство со стороны Запада, которое можно проиллюстрировать недавним заявлением «президента» Вьосы Османи: «Если Сербия перейдёт границу с Косовом — будет иметь дело с войсками США и НАТО»? Какие внутриполитические и геополитические факторы определяют столь упрямый и бескомпромиссный подход албанской стороны?

— Лидеры албанцев в Косове и Метохии, к сожалению, считают, что им всё позволено, что поддержка со стороны их западных спонсоров не имеет ограничений. Кроме того, последний опыт показывает, что они часто бывают награждены за свои деструктивные и агрессивные шаги. Примером тому служит погром в Косове и Метохии в марте 2004-го, когда ещё 50 тыс. сербов были изгнаны из края, а около 150 православных церквей и монастырей были разрушены или снесены.

  • Сербские военные и БТР «Лазар» в районе границы Сербии и самопровозглашённого Косова
  • © Сергей Белоус

В результате этого безумного акта албанцы Косова и Метохии были вознаграждены тем, что западная часть международного сообщества отказалась от политики «стандарты прежде статуса» и открыла им путь к одностороннему провозглашению независимости, объясняя это тем, что якобы этим будет смягчена фрустрация албанского большинства, а затем независимое Косово станет мультиэтническим раем.

Часто используемая метафора, в которой Косово представляют как чадо своих родителей, по сути, точна. Но нужно сказать, что это чадо — ужасно разбалованный подросток лет 13, который в своём высокомерии провоцирует всё больше проблем, во всём полагаясь на поддержку старших братьев. Думаю, что это сравнение с агрессивным подростком лучше всего характеризует инфантильное и крайне деструктивное поведение Приштины. Как только приштинские власти сталкиваются с любым, даже самым слабым давлением в отношении исполнения хотя бы некоторых обязательств, которые они закрепили своей подписью, они прибегают к стратегии односторонних провокаций, рассчитывая на защиту западных спонсоров от Сербии, несмотря на то что Белград не делает ничего для эскалации конфликта.

— Почему Запад отреагировал на передислокацию подразделений сербской армии вблизи административных границ с Косовым и Метохией, но до этого неделю игнорировал агрессивное поведение Приштины, отправившей на север края свой спецназ? Как вы прокомментируете призыв Жозепа Борреля к «обеим сторонам» отвести свои силы с севера Косова? Как следует воспринимать переброску вооружённых сил в Рашскую область и как бы вы объяснили этот «месседж»?

— К сожалению, это не первый случай применения двойных стандартов со стороны представителей стран Запада. Мы уже привыкли к тому, что каждый раз после эскалации со стороны албанцев Косова и Метохии ответственность возлагается на «обе стороны», несмотря на то, что в действительности в этих процессах нет никакой ответственности официального Белграда или сербов из Космета.

Мирные протесты сербов в Косово и Метохии — логичная и разумная реакция на односторонние меры Приштины, которые отягощают жизнь их семей, не говоря о гуманитарном аспекте этой проблемы. Отсутствие адекватной реакции на то, что приштинские власти послали вооружённых до зубов албанских спецназовцев на мирные безоружные протесты сербов — это позор для тех, кто промолчал, ведь молчание — знак согласия.

Передвижение вооружённых сил по своей территории является суверенным правом любого независимого государства, и никто в мире не может оспорить это право Республики Сербия.

Кроме того, наши вооружённые силы ни на метр не перешли административные линии и не зашли на территорию Косова и Метохии, в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, согласно которой силы KFOR являются единственными законными вооружёнными силами на территории нашего южного края.

  • Сербская боевая машина «Милош» в районе границы Сербии и самопровозглашённого Косова
  • © Сергей Белоус
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Размещение подразделений сербской армии в относительной близости к административным линиям не является нарушением ни одного из соглашений или международных обязательств нашей страны и не представляет никому угрозы. Единственный «месседж» — это сдерживающий и предупреждающий фактор, который является одним из способов сохранения мира.

Точно так же, как когда в конце 2018 года в одностороннем порядке был введён 100% налог на товар из центральной Сербии, который привёл к прекращению товарооборота через административную границу и который действовал почти два года, Евросоюз не сделал ничего, чтобы вынудить Приштину отменить эти меры, противоречащие не только базовым европейским ценностям, но и договорённостям Центрально-европейской ассоциации свободной торговли, и соглашению о стабилизации и ассоциации, которое Приштина заключила с ЕС.

— Какова реальная подоплёка нынешнего кризиса и какие внутрикосовские и геополитические факторы детерминируют его развитие? Какие возможны сценарии развития событий? Чем ответит Белград, если Приштина введёт «Косовские силы безопасности» на север края, а НАТО умоет руки, как это уже было в 2004 году?

— Сербский народ преследует очень горький и трагический опыт ближайшего прошлого, когда в 1995 году в ходе преступных операций «Молния» и «Буря» из Хорватии были изгнаны тысячи наших соотечественников. Не говоря о событиях 1999 и 2004 годов, когда с территории Косова и Метохии были изгнаны 250 тыс. сербов и представителей других национальных меньшинств, из которых менее 2% вернулись в свои дома, что является нижайшим в мире показателем возвращения на свои территории после войн и конфликтов.

  • Обстановка на границе Сербии и самопровозглашённого Косова
  • © Сергей Белоус

С учётом этого, мы не можем позволить и не допустим повторения подобного сегодня, в третей декаде XXI века. В соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН, миротворческие силы НАТО KFOR получили мандат на обеспечение безопасности всех граждан в Косове и Метохии, и мы ожидаем от них защиты наших соотечественников от албанских экстремистов. Однако, опыт нас учит тому, что мы должны быть готовы к любым сценариям, включая те, которые мы желаем менее всего.

Мир и стабильность являются важнейшими приоритетами для нашей страны, и сегодня мы получили возможность наслаждаться плодами стремительного социально-экономического развития. И мы всегда будем стремиться избежать любой эскалации, представляющей угрозу безопасности, практически любой ценой. Однако Сербия не откажется от своей обязанности, которая является основной функцией любого государства, — защиты жизней своих граждан, если это эффективно не сделают те, в чьей компетенции это находится.

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