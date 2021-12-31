Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русск...
Главная / Политика

Пришлось смириться. "Зелёные" больше не видят возможности остановить "Северный поток - 2"

31 декабря 2021, 18:10  •  57 • Политика
Запуск газопровода "Северный поток - 2" невозможно остановить, признал депутат бундестага от партии "Зелёные" Омид Нурипур.
Ярые противники проекта - немецкая партия "Зелёные" признала, что запуск газопровода уже невозможно остановить. Все решения по "Северному потоку - 2" уже приняты, уточнил парламентарий.
Я больше не вижу возможностей предотвратить (запуск "СП-2". - Прим. ред.), даже если я всё ещё считаю, что проект неправильный,
- сказал Омид Нурипур.
"Северный поток - 2" будет введён в эксплуатацию, подытожил депутат бундестага в интервью Passauer Neue Presse.
Ранее жители Германии резко высказались в адрес Украины из-за газового вопроса. "Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины", - высказываются люди.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



57
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 10:35
Путин победил? Байден отступился от Украины
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной победе"
31 декабря 2021, 08:50
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов
31 декабря 2021, 00:40
Белый дом показал, как Байден говорит по телефону с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
27 декабря 2021, 20:50
Путин лишил британку дара речи: В Китае оценили ответ президента России на провокацию
24 декабря 2021, 20:30
"Циркон" ударил залпом. Полковник запаса намекнул: "Это значит только одно"
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.