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Пришлось смириться. "Зелёные" больше не видят возможности остановить "Северный поток - 2"
31 декабря 2021, 18:10 • 57 • Политика
Запуск газопровода "Северный поток - 2" невозможно остановить, признал депутат бундестага от партии "Зелёные" Омид Нурипур.
Ярые противники проекта - немецкая партия "Зелёные" признала, что запуск газопровода уже невозможно остановить. Все решения по "Северному потоку - 2" уже приняты, уточнил парламентарий.
- сказал Омид Нурипур.
"Северный поток - 2" будет введён в эксплуатацию, подытожил депутат бундестага в интервью Passauer Neue Presse.
Ранее жители Германии резко высказались в адрес Украины из-за газового вопроса. "Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины", - высказываются люди.
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