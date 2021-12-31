Пришлось смириться. "Зелёные" больше не видят возможности остановить "Северный поток - 2"

Запуск газопровода "Северный поток - 2" невозможно остановить, признал депутат бундестага от партии "Зелёные" Омид Нурипур.

Ярые противники проекта - немецкая партия "Зелёные" признала, что запуск газопровода уже невозможно остановить. Все решения по "Северному потоку - 2" уже приняты, уточнил парламентарий.

Я больше не вижу возможностей предотвратить (запуск "СП-2". - Прим. ред.), даже если я всё ещё считаю, что проект неправильный,

- сказал Омид Нурипур.

"Северный поток - 2" будет введён в эксплуатацию, подытожил депутат бундестага в интервью Passauer Neue Presse.

Ранее жители Германии резко высказались в адрес Украины из-за газового вопроса. "Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины", - высказываются люди.